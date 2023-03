Haddad felicita Receita no combate ao contrabando; caso das joias foi revelado em data comemorativa

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, homenageou os servidores da Receita Federal pelo Dia Nacional de Combate ao Contrabando, comemorado nesta sexta-feira, 03.

Sem citar a reportagem do Estadão que revelou ontem a tentativa do governo Bolsonaro de entrar no Brasil com um conjunto de joias para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o marido, Haddad postou nas redes sociais uma mensagem parabenizando os servidores da Receita Federal, “em especial os que atuam diretamente no controle aduaneiro, pela fiel aplicação da lei no cumprimento da missão institucional”.

Ontem, 3 de março, foi o Dia Nacional de Combate ao Contrabando. Parabenizo os servidores da Receita Federal, em especial os que atuam diretamente no controle aduaneiro, pela fiel aplicação da lei no cumprimento da missão institucional. https://t.co/NvNN5jIgVq — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) March 4, 2023

No mesmo tuíte, o ministro postou mensagem da Receita Federal destacando que 3 de março é o Dia Nacional de Combate ao Contrabando com balanço das autuações do combate ao contrabando, descaminho e importação irregular de mercadorias.

A Receita Federal está sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda comandado por Haddad. Procurada desde ontem pela reportagem, o órgão ainda não se pronunciou.