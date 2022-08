Haddad lidera em SP e Tarcísio empata com Garcia, diz pesquisa Real Time

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera com 13 pontos, neste momento, a disputa pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 3. De acordo com o levantamento, o petista tem 33% das intenções de voto, ante 20% do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), empata dentro da margem de erro na segunda posição e tem 19% da preferência.

Vinicius Poit (Novo) tem 2%; Elvis Cezar (PDT), 1%. Outros candidatos não pontuaram.

Em relação à rodada anterior do levantamento, Haddad oscilou um ponto para baixo, Tarcísio se manteve no mesmo patamar e Garcia cresceu três pontos.

Considerando apenas os votos válidos, isto é, excluindo brancos e nulos, Haddad tem 43% da preferência dos eleitores, enquanto Tarcísio e Garcia têm 26% e 25%, respectivamente.

Palanque encabeçado pelo PT em São Paulo lidera para os cargos de governador, com Fernando Haddad, e senador, com Márcio França. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Em eventual segundo turno, o petista vence Tarcísio, por 39% a 29%, e Garcia, por 37% a 29%. Garcia e Tarcísio empatam na margem de erro quando testados um contra o outro em segundo turno. Nesse cenário, o candidato do PSDB tem 30% e o do Republicanos, 29%.

Senado

Márcio França (PSB) tem 26% das intenções de voto e lidera a disputa pelo Senado em São Paulo. Assim como Haddad, ele compõe o palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta o Planalto. A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) está em segundo lugar, com 16%. O ex-ministro Marcos Pontes (PL), escolhido pelo presidente Bolsonaro para a disputa, tem 10%.

A pesquisa Big Data consultou 2 mil eleitores de São Paulo por telefone nos dias 1º e 2 de agosto. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é SP-06273/2022.