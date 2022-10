Haddad quer implantar piso salarial da enfermagem em São Paulo

O candidato ao governo do Estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) prometeu implementar um piso salarial para enfermeiros em São Paulo, se eleito. A proposta do piso nacional para a categoria foi aprovada no Congresso Nacional, mas suspensa por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para que se indique a fonte de custeio. A discussão deve ser retomada em novembro.

“O piso nacional da enfermagem, quero estabelecer em São Paulo. Está sub judice, mas São Paulo tem recursos para pagar um pouco melhor os enfermeiros e enfermeiras do Estado”, afirmou Haddad, durante entrevista à TV Fronteira, em Presidente Prudente, nesta terça-feira, 18. Ele também disse que “remunerar condignamente o policial, enfermeiro e professor é o caminho para ter um serviço público de qualidade”.

O piso da enfermagem estabelece o valor de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

O candidato também pretende construir um hospital na região Oeste do Estado em um consórcio com prefeitos da região. Ainda na área da saúde, Haddad quer direcionar recursos do ICMS para as Santas Casas.

Vamos reunir os prefeitos da região em janeiro para, em consórcio com o governo do Estado, estabelecer um novo Hospital Regional na região de Presidente Prudente para desafogar os hospitais que estão hoje sobrecarregados (+) — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 18, 2022

Em Presidente Prudente, Haddad reafirmou o compromisso de manter o uso de câmeras corporais na Polícia Militar. Seu adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já foi contra a medida, agora diz que pretende discutir o uso com as forças de segurança. “Foi uma coisa nova que estava sendo testada e demonstrou eficiência e eficácia. Diminuiu muito a letalidade de policiais e cidadãos em confronto e garantiu que o policial voltasse para casa vivo”, disse Haddad.

Agricultura

Com o objetivo de fomentar o trabalho de pequenos agricultores, o petista pretende vender as terras devolutas - aquelas que foram retornadas ao Estado por ação judicial - que estão sem produzir. “A gente pode fazer uma venda, inclusive, parcelada, para que aquele agricultor tenha segurança jurídica e possa comprar seu lote”, afirma.

Haddad foi o mais votado na Capital, porém perdeu para Tarcísio de Freitas no Interior do Estado no primeiro turno.