Haddad vota em São Paulo e diz que não haverá 2º turno se abstenção for baixa

Após votar em uma escola na zona sul da capital paulista o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que se a abstenção nesta eleição for baixa, não haverá segundo turno na disputa presidencial.

“A gente quer que a abstenção seja baixa, que as pessoas valorizem o que nos conquistamos desde os anos 80, que é o direito de votar”, disse Haddad à imprensa.

Sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro (PL), Haddad alegou que “o adversário tentou barrar até o ônibus para pessoas de baixa renda” para aumentar o nível de abstenção. A campanha do chefe do Executivo pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para limitar a decisão de garantir que as prefeituras mantenham as frotas de ônibus em níveis normais neste domingo. O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, definiu o pedido como “absurdo”.

O candidato a governo do estado pelo PT, Fernando Haddad, vota no colégio Catamarã em Indianópolis. Foto: Filipe Rau/Estadão

“Imagina você sonegar transporte público no dia da democracia, isso é uma maldade que não tem precedente na história”, continuou Haddad. O candidato estava acompanhado da esposa, Ana Estela.

Como mostrou o Estadão, a abstenção pode atingir, principalmente, os eleitores mais pobres, que apoiam majoritariamente o ex-presidente.

Sobre a disputa estadual, Haddad apostou que as pesquisas devem se consolidar nas urnas e disse que quer fazer um segundo turno propositivo e sem aceitar provocações. “Foi a melhor campanha de todos os tempos da nossa história. Conseguimos agregar personalidades, que que têm tradição em São Paulo”, defendeu. “Isso nos dará um bom resultado hoje”.