Helder Barbalho faz pouso de emergência por causa de fumaça; episódio é o segundo em menos de um mês

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), teve que fazer um pouso de emergência na noite desta quarta-feira, 18, por causa da fumaça das queimadas no Estado. O voo de Barbalho saiu de Irituia, a leste da capital, Belém, em direção a São Caetano de Odivelas, mas precisou aterrissar em Santa Maria do Pará.

PUBLICIDADE Nas suas redes sociais, o governador falou sobre o ocorrido e pediu desculpas aos moradores de Odivelas por não participar da inauguração da nova orla da cidade. Em 31 de agosto, Barbalho teve que fazer outro pouso de emergência. Na ocasião, o avião ia de Cametá para Tucuruí e fez um pouso forçado ao chegar à segunda cidade. O filho do governador também estava a bordo. Nesse caso, o motivo do pouso foi descrito apenas como acidente; em ambos os episódios, ninguém se feriu.

Na última terça-feira, 17, Barbalho decretou situação de emergência no Pará em razão da estiagem e dos incêndios. São quase 1,5 mil focos de incêndio em áreas florestais no Estado.

Belém sediará a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) em novembro de 2025. O evento discutirá as mudanças climáticas e caminhos para solucioná-las, ou ao menos mitigar seus efeitos. O governo federal espera que mais de 40 mil pessoas participem da conferência.

Helder Barbalho fez 2º pouso de emergência Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil