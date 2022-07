Herança tenentista expressa a ambiguidade das relações civis-militares; leia análise

De todas as ações políticas dos militares, a do tenentismo foi a que mais reuniu simpatias dos historiadores. Os jovens tenentes foram registrados com glamour, como heróis que ousaram se contrapor à República oligárquica. Esses jovens pegaram em armas para depor o regime carcomido das elites agrárias retrógradas, decadentes e alheias à modernização que se anunciava mundo afora.

Apesar desta visão epopeica, vale lembrar três aspectos que obrigam a uma leitura nada romantizada. Em primeiro lugar a República de então era, sim, uma oligarquia a exemplo do que acontecia mundo afora. Governos oligárquicos, em geral, antecederam democracias. Estas se formaram como produto de uma disputa pela partilha do poder, pela desconcentração dos recursos de mando. Nada levaria a supor que aquela República não pudesse se modernizar pelo caminho constitucional como ocorreu na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo. Governos oligárquicos eram a regra e chamar governo de corrupto era prática corrente desde o início da colônia. Em vez de optar pelo caminho da liberalização, esses militares optaram pela ruptura constitucional, com elogios à ditadura. E aqui chegamos ao segundo ponto.

Jovens militares rebeldes sinalizavam uma imagem corporativa em que as Forças Armadas, em seus setores “esclarecidos”, achavam que sabiam o que era melhor para a sociedade. E foi isso o que aconteceu em 1930: um golpe na mais pura acepção do termo: Constituição rasgada, Congresso fechado, governadores e prefeitos depostos, eleições suspensas. Em suma, uma mudança de governo e de regime, uma reversão institucional como jamais existiu no País, antes ou depois.

Alunos da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio; Professora fala em ‘zona cinzenta’ entre política e Forças Foto: Isac Nóbrega/PR

Como terceiro ponto, o intervencionismo dos tenentes serviu para glamourizar nos anos seguintes as demais intervenções militares, todas sem sucesso até chegarmos a 1964. Militares, apesar de clivagens internas que replicavam as existentes na sociedade, acabaram sendo interpretados como atores legítimos e necessários para dirimir impasses políticos. Foram entendidos como agentes salvacionistas, privilegiados intelectualmente, mais preparados, e que num lugar distante, providos de lupa mágica, seriam capazes de enxergar os males do Brasil e ditar-lhes soluções. Algo que alguns poderiam denominar da utopia de um Poder Moderador cercado por canhões e pólvora.

Em suma, a herança do movimento tenentista expressa como nenhuma outra a ambiguidade das relações civil-militares no Brasil. De um lado, o desejo de uma democracia não tutelada pela força e, de outro, o fascínio com a farda e temor de não tê-la a seu lado. Esta dissonância está bem clara no atual momento eleitoral quando candidatos vão aos quartéis perguntar se serão aceitos pelos comandantes ou quando outros falam em nome dos homens de farda. Esta zona cinzenta entre política e Forças Armadas foi uma resultante da ação dos tenentes e dos que os apoiaram. Poderíamos pensar nas outras soluções possíveis na época. Não vem ao caso agora. Os tenentes venceram e imprimiram um modelo. Até quando?

* Cientista política e historiadora, professora da PUC-RJ