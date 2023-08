Dono de perfil falso é condenado por ameaça de morte a ex-secretário de Saúde de cidade de São Paulo

Um morador da cidade de Barretos, no interior de São Paulo, foi condenado por ter ameaçado de morte um ex-secretário de Saúde do município em um perfil falso no Facebook. O projetista industrial Torello Redi Neto, de 63 anos, terá que indenizar Alexander Stafy Neto em R$ 6 mil por causa das declarações na rede social.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão do juiz de primeira instância, Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, que determinou o valor da indenização. O acórdão foi divulgado nesta segunda-feira, 31, no site da Corte. Ainda cabe recurso para os tribunais de Brasília.

A publicação que motivou o processo foi feita através de um perfil falso com o nome “Tomasso Thoma”. Nela, ao lado da notícia de um alerta feito pelo secretário sobre os casos de covid-19 na cidade estava a legenda “este fdp (sic) é filiado ao desgraçado do Guilherme e Doria. Mata esta desgraça enquanto é tempo, vamos colocar o Brasil em ordem na bala”. Na época, o prefeito da cidade era Guilherme Ávila (sem partido) e o governador, João Doria (PSDB).

Quando o secretário entrou com a ação, em maio de 2020, ele não sabia quem estava por trás perfil “Tomasso Thoma”. Por isso, o processo começou a tramitar contra a rede social em que a publicação foi feita e contra a empresa de telefonia responsável pelo telefone que constava no perfil.

Alexander Stafy Franco, então secretário de Saúde de Barretos, pediu à população que ficasse em casa e respeitasse o isolamento social durante a pandemia da covid-19 Foto: Reprodução/Facebook/Prefeitura Municipal de Barretos

No curso do processo, o juiz Douglas Borges da Silva, da 3ª Vara Cível de Barretos, autorizou a quebra de sigilo das redes sociais e dos dados vinculados ao número de telefone do perfil. A empresa de telefonia apontou que Neto tinha sido o dono daquela linha. O processo foi redistribuído para Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro depois.

Além disso, os advogados do secretário chegaram aos IPs (expressão do inglês, Internet Protocol, equivalente à identidade dos computadores e aparelhos celulares) usados por “Tomasso Thoma”, demonstrando que a localização batia com o endereço de Neto. Ele foi incluído no processo e passou a responder pelo pedido de indenização.

Na defesa, Neto negou ser o dono do perfil falso e disse que havia desabilitado a conta pessoal dele no Facebook. No entanto, os argumentos não foram acolhidos pela Justiça.

Conteúdo ‘criminoso’

O desembargadores da 3ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP acompanharam o voto do relator, Carlos Alberto de Salles, que entendeu que a publicação extrapolou os limites da liberdade de expressão e tinha conteúdo “em certa medida, criminoso”.

“Em relação à ofensa, é evidente que a publicação em questão não estava protegida pela liberdade de expressão, seja porque foi publicada valendo-se o ofensor do anonimato, seja porque a publicação tinha conteúdo exclusivamente ofensivo e, em certa medida, criminoso, quanto à incitação ao crime”, disse o desembargador.

Outro lado

Procurado, Torelli Redi Neto não respondeu às mensagens nem atendeu às ligações da reportagem. O advogado que cuidou da defesa dele disse que não está mais à frente do caso.

O advogado Giovane Alves Nunes, representante de Alexander Stafy Franco, afirmou que a decisão reforça o entendimento de que a “liberdade de expressão não respalda a prática do anonimato, da publicação de ofensas ou da incitação ao crime”.

“É importante ressaltar que, embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, ela não é absoluta e não pode ser utilizada como justificativa para a prática de atos criminosos, especialmente para fomentar a intolerância política e/ou ideológica, como no presente caso. Vale destacar que a referida decisão ainda não transitou em julgado. No entanto, temos plena confiança na Justiça, pois as provas apresentadas foram robustas e comprovaram a autoria dos fatos”, disse, por nota.