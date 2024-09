Homem com ‘cadeira do Datena’ causa confusão em agenda de Pablo Marçal

O homem ergueu a cadeira em provocação a Marçal, mas aliados do candidato do PRTB entenderam o gesto como uma nova tentativa de agressão ao ex-coach. “Ele foi com o banco no meio da multidão para arremessar no Pablo. Contive ele junto com o pessoal, me deram chutes, caí no chão e eles se dispersaram”, disse o vereador Rubinho Nunes (União), aliado de Marçal, afirmando que o homem estava com um amigo.

Ao portal Metrópoles, o motoboy Rogério Rodrigues declarou que fez apenas um protesto político contra Marçal e que “jamais pensou” em atentar contra a vida do candidato do PRTB. “A rapaziada dele ficou incomodada comigo e vieram me agredir, um veio dar mata-leão, bicuda”, disse.