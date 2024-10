Horário eleitoral: Nunes celebra vantagem no 1º turno; Boulos mira eleitores de Tabata e Marçal

Na volta do horário eleitoral, nesta sexta-feira, 11, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), usou a liderança no primeiro turno como credencial, apostou no governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como aliado de peso e voltou a enfatizar suas raízes na periferia. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), por sua vez, focou em propostas, fez acenos aos eleitores de Marçal e Tabata Amaral e deu protagonismo à sua vice, Marta Suplicy.

Nunes e Boulos na volta do horário eleitoral Foto: reprodução/horário eleitoral

Nunes dedicou boa parte do programa a reforçar sua posição de liderança no primeiro turno — mesmo que com uma margem apertada. "Foi a vitória do diálogo, da experiência, do equilíbrio emocional, do trabalho e, principalmente, das melhores propostas", disse o prefeito. Sem mencionar Boulos diretamente, o emedebista destacou que seu projeto representa a diferença entre "ordem e desordem", "experiência e inexperiência" e "diálogo e radicalismo", buscando enquadrar o líder sem-teto como um candidato extremista e explorando o fato de ele nunca ter exercido um cargo no Executivo.

Assim como no primeiro turno, Nunes buscou reforçar sua imagem de candidato da periferia — aparecendo em cenas onde caminha por uma comunidade de São Paulo. O prefeito também trouxe declarações elogiosas de Tarcísio de Freitas e relembrou os ataques que ele e sua família sofreram na primeira etapa da campanha. “Eu vim da periferia, aqui da periferia. E aqui a gente aprende que na adversidade é levantar a cabeça e seguir firme e em frente”, diz ele no programa eleitoral.

Boulos abriu seu primeiro programa eleitoral no segundo turno com uma provocação ao adversário. Na cena, uma mulher avisa ao marido, que havia cochilado durante o horário eleitoral de Nunes, que poderia acordar, pois estava começando o horário eleitoral do candidato do PSOL.

Durante a peça, o psolista destaca sua parceria com a vice, Marta Suplicy, e reforça o alinhamento com o presidente Lula (PT), principal avalista de sua candidatura. “Você vai ter o privilégio de ser prefeito de São Paulo, enquanto o seu amigo aqui é presidente da República pra gente fazer a mais importante parceira para poder consertar essa cidade”, diz o petista. O candidato reforçou as propostas presentes em seu plano de governo, como dobrar o efetivo de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e criar o chamado “Poupatempo da Saúde”, para reduzir filas de exames na rede pública. Boulos mantém a estratégia de se apresentar como o “candidato da mudança”, ao lembrar que 70% dos eleitores não escolheram Nunes no último domingo (6). O psolista também tentou atrair os eleitores de Pablo Marçal (PRTB). “Eu entendo as pessoas que votaram no Marçal, porque eu sei que são pessoas, na sua maioria, que estavam indignadas, revoltadas, com o jeito que a política é feita hoje em São Paulo”, declarou o líder sem-teto.

Boulos reafirmou o apoio de Tabata Amaral (PSB) e prometeu incluir o programa “Jovem Empreendedor”, de autoria da deputada, em seu plano de governo, caso seja eleito. Durante a propaganda, Boulos manteve a estratégia de se consolidar como o candidato de Lula na capital, buscando atrair o eleitorado da periferia — onde teve desempenho aquém do esperado, mas que historicamente é reduto do PT. O psolista também criticou Nunes, retratando-o como um prefeito ausente nos momentos em que a população “mais precisou”.