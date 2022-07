Horas antes de ser preso, Ivan Pinto publicou vídeo desafiando Alexandre de Moraes; assista

“Eu convoco a população brasileira a ir para dentro do STF, sim.” A frase é dita por Ivan Rejane Fonte Boa Pinto aos cinco minutos e trinta segundos do vídeo intitulado “PRENDE ELE”, publicado no canal do YouTube ‘TV Papo Reto’ por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira, 22. Ainda durante a manhã, ele foi preso pela Polícia Federal, em Belo Horizonte, por decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

“São os bandidos que tiraram ‘tecnicamente’ as condenações do Lula pra tentar fraudar as eleições. Nós temos que estar muito cientes disso. Querem fraudar as eleições. E vão conseguir uma guerra civil neste país. Eu sou um general. Pra esse vagabundo aí que pediu pra me prender, vem aqui me prender você. Vem aqui, tchutchuca (sic). Moleques como você eu como antes do café da manhã, no pré-treino”, diz Ivan Rejane no trecho final do vídeo, encerrado com um sinal de continência militar.

O homem, que diz ser terapeuta profissional, também incita a violência contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fala em “fazer um 7 de Setembro enorme”. Até o horário desta publicação, o vídeo tinha 1.835 visualizações e muitos comentários ironizando o fato de o youtuber ter sido preso na mesma data.

Moraes decretou a prisão temporária de Ivan em razão de vídeos anteriores em que ele disse que iria “invadir” e “destituir” a Corte máxima, além de “pendurar os ministros de cabeça pra baixo”. As declarações foram consideradas “discursos de ódio e incitação à violência” por intenção de “corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito”. O ministro do STF ainda determinou que o Twitter, o Youtube e o Facebook bloqueiem os canais e perfis de Ivan e intimou o Telegram a bloquear um grupo administrado na rede social pelo investigado.