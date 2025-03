Carlos Andreazza: Briga por controle de comissões atrasa votação do Orçamento; veja vídeo

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 17, o colunista Carlos Andreazza comenta sobre a demora na discussão e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e analisa as possíveis causas de o País chegar ao terceiro mês do ano sem a aprovação do Orçamento de 2025.

“Estão brigando pelas comissões. Mas por que estão brigando pelo controle das comissões? Porque o dinheiro está lá”, diz Andreazza, em referência às emendas parlamentares de comissão, que podem chegar a R$ 11,5 bilhões neste ano. “Hugo Motta prometeu a mesma comissão para um monte de gente, enquanto não acertar isso não se vota o Orçamento.”