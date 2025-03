Humberto Costa vai substituir Gleisi como interino na presidência do PT

Escolhida por Lula para ser ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, que cuida da articulação política do governo com o Congresso, Gleisi tomará posse na segunda-feira, 10. Com isso, precisou renunciar à presidência do PT, a quatro meses do término de seu mandato. A definição de Humberto como interino no lugar de Gleisi terá de ser homologada em até 60 dias pelo Diretório Nacional da legenda.

O PT promoverá eleições diretas, com voto dos filiados, para renovar sua direção no dia 6 de julho. Até lá, Humberto vai dirigir o partido. O candidato favorito de Lula para comandar o PT, depois desse período, é Edinho, mas ele tem sofrido resistências internas por pregar um partido mais moderado e o fim da polarização com o bolsonarismo.