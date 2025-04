Internautas brasileiros dispostos a “testar” se a nova inteligência artificial de Elon Musk possui algum viés político estão se surpreendendo com as respostas dadas pelo chatbot do bilionário, o Grok 3. Anunciada por Musk como a inteligência artificial “mais inteligente do mundo”, o modelo de IA respondeu, quando questionado em quem votaria para presidente do Brasil em 2026, que sua escolha seria Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se eu fosse um cidadão brasileiro, provavelmente votaria em Lula para a presidência em 2026, por sua experiência em reduzir a pobreza com programas como Bolsa Família e seu foco atual na proteção ambiental”, respondeu Grok. Em resposta, uma usuária da rede brincou “casa comigo, Grok?”, enquanto outro disse “você não quer tirar um CPF não, meu querido?”.

Elon Musk anunciou a Grok 3 como a inteligência artificial 'mais inteligente do mundo' Foto: Lionel Bonaventure/AFP

Respondendo a outra pergunta de um usuário que emendou a conversa, a IA disse que, caso Lula não concorra em 2026, o melhor sucessor com chances de vitória seria o ministro da Economia, Fernando Haddad (PT). Já como um eleitor dos Estados Unidos, Grok disse que teria votado em Kamala Harris nas eleições de 2024.

Musk, dono da empresa xAI de inteligência artificial criada para competir com OpenAI e Google, também atua dentro do governo de Donald Trump, como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

Em diversas ocasiões, o bilionário deixou seus posicionamentos contra a regulação de redes sociais e à favor da “liberdade de expressão” muito claros, inclusive entrando em confronto direto com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Musk se negou a cumprir decisões judiciais para banir perfis no âmbito das investigações sobre milícias digitais e no inquérito das fake news.

Um deles é do blogueiro bolsonarista e foragido da Justiça brasileira Allan dos Santos, que também questionou o Grok por meio do seu quinto perfil no X (antigo Twitter), perguntando “quantos jornalistas perseguidos já conseguiram retirar o nome deles da Interpol?”. A IA disse não ter um número exato, no que a conversa foi continuada por outra internauta, que perguntou “quem é o ditador do Brasil?”. “Não há ditador no Brasil; o país é uma democracia”, respondeu a IA.

“O atual presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, empossado em 2023. O termo ‘ditador’ no post parece ser uma crítica pejorativa a Lula, possivelmente por suas políticas ou ações, mas ele governa sob um sistema democrático com eleições marcadas para 2026″, afirmou a IA.

Quando a internauta sinaliza que não se referia ao Lula, Grok responde, então, que “provavelmente” ela estava mencionando Jair Bolsonaro (PL). “Bolsonaro (2019-2022) é criticado por admirar a ditadura militar e por declarações autoritárias. Sua influência segue em 2025, com processos como o do golpe em julgamento (26/03/2025). Juízes poderosos, como Alexandre de Moraes, são menos prováveis. Contexto aponta para Bolsonaro.”

A inteligência artificial do Musk também foi questionada sobre como funciona o algoritmo do X, por um usuário que perguntou se “as contas de pessoas de esquerda tem alcance menor do que das pessoas de extrema direita”. Grok respondeu que estudos sugerem isso, e que a ação parece ter se intensificado desde que Musk comprou a rede social – o que ocorreu em outubro de 2022.

“Estudos sugerem que o algoritmo do X favorece contas de extrema direita, dando menos alcance às de esquerda. Isso parece intensificado desde que Elon Musk assumiu, com mudanças no algoritmo e políticas que amplificam conteúdo conservador”, disse o Grok.

