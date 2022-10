Ibaneis Rocha, do MDB, é reeleito governador do DF

Ibaneis Rocha, do MDB, foi eleito neste domingo, 2, governador do Distrito Federal para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito, com vitória no primeiro turno.

Com 100% das urnas apuradas, o atual governador recebeu 832.633 votos, o que representa 50,3% dos votos válidos.

Ibaneis Rocha esteve na frente durante a campanha, mas Leandro Grass (PV) tinha crescido nas pesquisas e chegado na véspera da eleição com chances de levar a disputa para o segundo turno.

O governador estreou na política em 2018, quando venceu a eleição. O emedebista já foi presidente da seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Em 2022, mesmo com o seu partido lançando Simone Tebet como candidata a presidente, Ibaneis preferiu declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A coligação do governador candidato à reeleição conta com PL, PP, Solidariedade, PROS, Agir e Avante. Ao disputar mais quatro anos à frente do Palácio do Buriti, Ibaneis resolveu trocar o atual vice, Paco Brito (Avante), para ter como colega de chapa neste ano a deputada federal Celina Leão (PP).

Governador Ibaneis Rocha foi reeleito Foto: Dida Sampaio/Estadão

Votos dos candidatos a governador do Distrito Federal

Ibaneis Rocha (MDB): 832.633 votos (50,30%)

Leandro Grass (PV): 434.587 (26,25%)

Paulo Octávio (PSD): 123.715(7,47%)

Coronel Moreno (PTB): 94.100 (5,68%)

Leila do Vôlei (PDT): 79.597 (4,81%)

Izalci (PSDB): 70.584 (4,26%)

Keka Bagno (PSOL): 13.613 (0,82%)

Lucas Salles (DC): 4.218 (0,25%)

Teodoro da Cruz Téo (PCB): 1.155 (0,07%)

Robson (PSTU): 841 (0,05%)

Renan Arruda (PCO): 373 votos (0,02%), anulados sub judice

Nulos - 86.099 (4,76%)

Brancos - 65.969 (3,65%)