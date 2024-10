Notícia

Governador do DF diz que Sérgio Moro é o ‘maior farsante do Judiciário brasileiro’ Ibaneis Rocha citou a atuação do senador como juiz da Lava Jato em sessão para homenagear o ministro Cristiano Zanin, do STF, na Câmara Legislativa do DF; procurado, Sérgio Moro não quis se pronunciar