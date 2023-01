Imprensa internacional repercute ação de terroristas contra as sedes dos Três Poderes

SÃO PAULO ― Os principais jornais do mundo destacaram em suas edições on-line na tarde deste domingo, 8, o ataque de grupos radicais contra as sedes dos Três Poderes em Brasília. Os principais veículos de imprensa dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha, Portugal e Itália retrataram a tensão na capital federal.

O The Washington Post, dos Estados Unidos, destacou na manchete do seu portal a participação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos golpistas. “Apoiadores de Bolsonaro invadem Congresso e Corte do Brasil”, escreveu o jornal. Na matéria principal, o jornal destaca que “milhares de apoiadores radicais” de Bolsonaro “invadiram e vandalizaram o Congresso do país, a Suprema Corte e o prédio presidencial”.

“As cenas dos manifestantes, muitos dos quais alegam falsamente que a eleição foi roubada, quebrando janelas, percorrendo os corredores do Palácio do Planalto, trouxeram comparações assustadoras da insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump”, escreveu a publicação.

Também dos Estados Unidos, o The New York Times escreveu: “Manifestantes protestando contra eleições no Brasil invadem escritórios do governo”. A publicação americana também destacou a relação dos grupos extremistas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o ato golpista “foi o culminar violento de incessantes ataques retóricos aos sistemas eleitorais do país por parte de Bolsonaro, que perdeu um segundo turno para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro.”

No Reino Unido, o The Guardian afirmou que “apoiadores de Bolsonaro atacam Palácio Presidencial”. O jornal britânico também destacou o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escrevendo: “Lula condena ‘barbárie’ e critica polícia brasileira após protesto”.

O francês Le Monde escreveu que “No Brasil, apoiadores de Bolsonaro invadem o Congresso e o palácio presidencial, Lula decreta ‘intervenção federal’, detalhando que “apoiadores do ex-presidente de extrema direita, contrários ao retorno de Lula ao poder, forçaram a entrada e saquearam os principais locais de poder em Brasília no domingo. A polícia anunciou que havia feito as primeiras prisões”.

Também na França, o Le Parisien manchetou “Brasil: Apoiadores de Bolsonaro invadem Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal”, relatando que “A área ao redor desses locais de poder havia sido isolada pelas autoridades, mas os bolsonaristas que se recusam a aceitar a eleição de Lula conseguiram romper os cordões de segurança neste domingo”. O jornal também destacou a fala do presidente francês, Emmanuel Macron, após o ataque: “Macron promete ‘apoio inabalável da França’ a Lula”.





O italiano Corriere Della Serra escreveu: “Brasil, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadem Parlamento: confrontos e violência; Lula: ‘Terroristas serão punidos’”.

Em Portugal, O Público começou a noite repercutindo a declaração do presidente Lula: “Lula decreta intervenção federal para garantir segurança”. Em um destaque secundário, o jornal lusitano afirmou que “Bolsonaristas vandalizam a democracia brasileira com a complacência da polícia”.

O Diário de Notícias também destacou a fala do ex-presidente, detalhando que o “presidente brasileiro prometeu levar à Justiça ‘fanáticos fascistas’ que invadiram sedes dos três poderes em Brasília e disparou sobre Bolsonaro”.

O espanhol El País publicou: “Milhares de apoiadores de Bolsonaro invadem o Congresso, a Presidência e o Supremo Tribunal Federal”. E detalhou: “A polícia retoma o controle da sede dos três poderes e o presidente Lula acusa o antecessor de incentivar a invasão”.