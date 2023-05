Indicado de Lula para diretor do BC visita feira de ‘amigos’ do MST e tira foto com Stédile

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a Diretoria de Políticas Monetárias do Banco Central, o secretário-executivo e ministro interino da Fazenda, Gabriel Galípolo, visitou, na tarde desta sexta-feira, 12, a Feira Nacional da Reforma Agrária do Movimento dos Sem Terra (MST) e tirou foto com o líder João Pedro Stédile. O evento é realizado no Parque da Água Branca, região oeste de São Paulo. Desde o início deste ano, o grupo intensificou as invasões de terra para pressionar o governo federal e levou a uma série de constrangimentos à gestão petista.

Indicado pelo governo federal para a assumir a diretoria de Políticas Monetárias do BC, Gabriel Galipolo visita a Feira Nacional da Reforma Agrária do MST pic.twitter.com/x3Pwn0XypV — Gustavo (@gschqueiroz) May 12, 2023

“Vim conhecer a feira. Fiquei impressionado. A minha visita é para conhecer e vim visitar amigos que tenho aqui. Manter esse diálogo, essa conversa é muito importante. A gente está em um momento de superar discursos de conflagração social que existem. A gente precisa normalizar o fato de que eu tenha tido a oportunidade de ter saído de uma reunião da Faria Lima e vir diretamente aqui para o MST”, afirmou Galípolo.

O economista chegou ao governo Lula por meio do Fernando Haddad, titular da Fazenda, que está em viagem internacional. Na pasta, ele tem status de número 2. Como mostrou o Estadão, a indicação de Galípolo ao BC foi tomada em Brasília como uma oferta casada para a sucessão de Roberto Campos Neto, atual presidente da autoridade monetária e alvo de críticas de Lula e do PT. O economista é oriundo do mercado financeiro.

No evento promovido pelo MST, é esperada, até domingo, 14, quando se encerra a feira, a presença de ministros e do presidente Lula. A visita de Galípolo ocorre em meio à tensão com a escalada de invasões de terras produtivas pelo País e a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para apurar as ações do MST.

O secretário-executivo tem reiterado a defesa do alinhamento das políticas fiscal e monetária e defende a sua indicação como sinal de harmonização da política fiscal, comanda pela Fazenda, e a monetária, conduzida pelo BC. Como Haddad está no Japão, Galípolo representa o ministério na visita ao MST. Haddad já abriu as portas de seu gabinete para receber reivindicações do grupo. Galípolo foi também eleito nesta sexta para a presidência do Conselho do Banco do Brasil.