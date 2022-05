Inflação e preço dos combustíveis brecam recuperação de Bolsonaro nas pesquisas, dizem analistas

A alta no preço dos combustíveis e a inflação frearam a recuperação de Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto, segundo analistas ouvidos pelo Estadão. Para eles, a conjuntura econômica se reflete no desempenho do presidente nos recentes levantamentos.

Nesta quarta-feira, 11, pesquisa Genial/Quaest mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança, com 46% das intenções de voto – dois pontos a mais que um mês atrás –, enquanto Bolsonaro segue no mesmo patamar, com 29%, no cenário com todos os pré-candidatos.

Na semana passada, pesquisa divulgada pelo Ipespe também apontou estagnação nas posições dos pré-candidatos que lideram a corrida pelo Planalto. Segundo o instituto, Bolsonaro manteve em maio o mesmo porcentual de votos apontados em abril: 31%. Já Lula oscilou um ponto para baixo dentro da margem de erro, com 44% das intenções de voto.

Aumento do preço dos alimentos impacta avaliação do governo Bolsonaro. Foto: Wilton Junior/Estadãdo

A cientista política Graziella Testa, da FGV-SP, afirma que as pesquisas de intenção de voto são resultado de uma gama variada de fatores, entre eles a avaliação do desempenho econômico do governo em questão. “As pesquisas mais recentes sobre as temáticas mais relevantes para o eleitor têm apontado para a economia como sendo a principal preocupação. Dentro desse guarda-chuva econômico entram, por exemplo, dados de desemprego e inflação”, diz.

Para o cientista político Antonio Lavareda, especialista em marketing político, a disparada na preocupação do eleitor com questões relacionadas ao seu custo de vida mostra que a agenda econômica de Bolsonaro terá um peso significativo em seu desempenho eleitoral. “A economia é atualmente o principal obstáculo para uma recuperação mais significativa do presidente”, diz.

As estatísticas atuais não são nada favoráveis ao governo Bolsonaro. Pela primeira vez desde o Plano Real, o Brasil começa um ano eleitoral com o índice de preços ao consumidor na casa dos dois dígitos. O acumulado dos últimos 12 meses está em 12,13%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2002, esse mesmo índice estava em 7,62%. Em janeiro de 2014 e de 2018, o acumulado era de 5,99% e 2,86%.

Segundo a economista Mariana Almeida, as famílias sentem o impacto da inflação no dia a dia e reagem a isso. “E a maior parte do campo da política também tenta reagir, mas com medidas paliativas”, afirma, citando, por exemplo, o Auxílio Brasil.

Superintendente da Fundação Tide Setubal, ela diz que o programa criado por Bolsonaro em substituição ao Bolsa Família não tem uma estrutura de continuidade bem definida e não está baseado em todas as evidências disponíveis sobre transferência de renda. “Assim, não cria estabilidade nem confiança na população sobre a proteção social que essa política pode representar.”

Mariana ressalta, porém, que “economia tem tudo a ver com a política”, mas que dados bons nesse seara são consequência de projetos concretos e consistentes, baseados nos pilares da estabilidade política e confiança nos gestores e nas lideranças. “E, nesse momento em particular, precisamos de uma visão de como agir frente não só ao crescimento da pobreza mas à desigualdade desenfreada.”

Herança

De acordo com Lavareda, o crescimento que Bolsonaro registrou nos levantamentos eleitorais do mês passado teve relação direta com a saída do ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) da disputa e não de uma eventual percepção de que a economia do País melhorou. Como consequência, é normal observar agora uma estagnação do desempenho do presidente. Lavareda também cita a relação cada vez mais próxima entre intenção de voto e avaliação de governo, à medida em que a campanha avança.

“Esses eleitores que retornaram a Bolsonaro vindos de Moro parecem ter convertido avaliações mais críticas que faziam anteriormente, passando a qualificar positivamente o governo. É o chamado viés de consistência. Ele dá a intenção de voto dele (à pesquisa) e depois ele diz que o governo está bom, para ser consistente e coerente (com o voto)”.

Outro ponto que pode corroer o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas seria a dificuldade de destrinchar ao eleitor a complexidade da formação dos preços cujo crescimento, segundo o cientista, não compete apenas ao presidente. Nesse cenário, a influência da guerra da Ucrânia e da pandemia, por exemplo, sentidas em todo o mundo, não são levadas em consideração na hora de avaliar a permanência de Bolsonaro no poder.