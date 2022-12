Instituto Não Aceito Corrupção anuncia nova diretora e conselheiros

A cientista política da USP Maria Tereza Sadek vai integrar a diretoria executiva do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) ao lado do procurador Roberto Livianu e do advogado Davi Lago. O conselho da entidade também ganha uma nova composição, com a participação do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto, do ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, e da jornalista Kátia Brembatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e editora do Estadão Verifica.

Evento 7º seminário caminhos contra a corrupção, no auditório do jornal O Estado de São Paulo. Foto: Felipe Rau/Estadão

O instituto atua nas áreas de pesquisa, políticas públicas e educação, mobilizando esforços contra a corrupção. Entre os projetos da entidade para alcançar seus objetivos estão o prêmio Não Aceito Corrupção 2023, oferecido nas categorias academia, tecnologia, comunicação, governança corporativa, jornalismo investigativo e operadores do direito.

O anúncio coincide com o encerramento do seminário Caminhos Contra a Corrupção, que o Inac realizou este ano em parceria com o Estadão, no Dia Internacional Contra a Corrupção. O instituto ainda vai lançar ainda um observatório da corrupção.

Conselho

Também vão compor a organização o presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini; o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro; a professora da faculdade de Direito da USP, Eunice de Jesus Prudente; o ex-secretário da Justiça e da Segurança Pública Eduardo Muylaert e o empresário e influenciador Geraldo Rufino, entre outros nomes. A composição será formalizada em assembleia geral no dia 19.