Ipec: 60% desaprovam forma de Bolsonaro governar, 36% aprovam

SALVADOR E SÃO PAULO – Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 26, aponta que 60% dos entrevistados desaprovam a forma de o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, governar. Enquanto isso, 36% aprovam. Os que não sabem são 5%.

O nível de aprovação se manteve ante o levantamento anterior, de 19 de setembro, assim como o eleitorado que não sabe. Já a desaprovação oscilou 1 ponto porcentual (pp) para cima – antes era 59%.

Desde a primeira pesquisa da série, de 15 de agosto, Bolsonaro não registra mudanças em desaprovação, que apenas oscilou dentro da margem de erro. Em 5 de setembro, Bolsonaro tinha 57% de desaprovação, que seguiu para 59% nos levantamentos do dia 12 e 19 do mesmo mês.

Já o nível de aprovação registrou uma queda de 3 pp na pesquisa do dia 12 de setembro, quando foi de 38% para 35%. De acordo com a pesquisa, o petista tem 52% dos votos válidos, com possibilidade de vencer o pleito no primeiro turno.

Segundo pesquisa Ipec desta segunda, 26, Lula mantém liderança na corrida presidencial com 48% das intenções de voto Foto: TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS

No levantamento, Lula mantém a liderança com 48% das intenções de voto ante 31% de Bolsonaro.

O levantamento foi contratado pela Globo e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 183 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01640/2022