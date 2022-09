Ipec: Confira como Lula e Bolsonaro oscilaram nos recortes da pesquisa para presidente

Pesquisa Ipec para presidente divulgada nesta segunda-feira, 5, mostrou um quadro geral estável na comparação com o levantamento anterior, com mudanças dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve os mesmos 44% de intenção de votos, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que variou 1 ponto para baixo e marcou 31%. Ainda assim, a leitura detalhada dos dados, a partir de recortes diferentes do eleitorado, mostra que ambos os candidatos apresentaram diversas oscilações em relação à rodada anterior. Na comparação com os resultados do fim de agosto, Lula teve desempenho pior em 11 estratos, melhor em 17 e igual em 4. Bolsonaro piorou em 21, melhorou em 7 e se manteve no mesmo patamar em 4.

Pesquisa Ipec mostra oscilações de Lula e Bolsonaro em recortes da população. Foto: Ricardo Stuckert e CNA/Divulgação

A leitura dos 32 estratos se dá no âmbito da pesquisa estimulada (quando é oferecida ao entrevistado uma lista com o nome dos candidatos) dentro dos diferentes perfis dos eleitores no que diz respeito a sexo, idade, raça/cor, escolaridade, renda familiar, religião, porte do município (número de habitantes), condição do munícipio (capital, interior ou periferia), região e benefícios do governo federal (se recebe).

Veja o desempenho dos candidatos em diferentes recortes do eleitorado:

Recebe benefício social do governo: Lula caiu 2 pontos; Bolsonaro caiu 2 pontos;

Não recebe benefício: Lula subiu 1 ponto; Bolsonaro ficou igual;

Mora em capital: Lula subiu 8 pontos; Bolsonaro caiu 6 pontos;

Mora em cidade do interior: Lula caiu 2 pontos; Bolsonaro caiu 1 ponto;

Mora na periferia do Estado: Lula caiu 6 pontos e foi a 42%, Bolsonaro subiu 6 pontos e foi a 31%;

Tem Ensino Fundamental: Lula subiu 2 pontos e foi a 54%; Bolsonaro caiu 1 ponto e foi a 24%;

Tem Ensino Médio: Lula subiu 1 ponto e foi a 40%; Bolsonaro caiu 3 pontos e foi a 34%;

Tem Ensino Superior: Lula caiu 3 e foi a 36%; Bolsonaro se manteve com 34%;

Tem entre 16 e 24 anos: Lula caiu 8 pontos e foi a 43%; Bolsonaro subiu 2 pontos e foi a 29%;

Tem entre 25 e 34 anos: Lula subiu 1 ponto e foi a 42%; Bolsonaro caiu 3 pontos e foi a 33%;

Tem entre 35 e 44 anos: Lula se manteve com 41%; Bolsonaro caiu 5 pontos e foi a 32%;

Tem entre 45 e 59 anos: Lula subiu 2 pontos e foi a 45%; Bolsonaro caiu 1 ponto e foi a 30%;

Tem 60 ou mais: Lula subiu 5 pontos e foi a 48%; Bolsonaro subiu 1 ponto e foi a 30%;

Mora em cidade de até 50 mil habitantes: Lula caiu 6 pontos e foi a 45%; Bolsonaro cresceu 3 pontos e foi a 31%;

Mora em cidade que tem entre 50 mil e 500 mil habitantes: Lula subiu 2 pontos e foi a 42%; Bolsonaro caiu 1 ponto e foi a 33%;

Mora em cidade com mais de 500 mil habitantes: Lula subiu 6 pontos e foi a 45%; Bolsonaro caiu 5 pontos e foi a 2%;

Se declara branco: Lula subiu 1 ponto e foi a 40%; Bolsonaro caiu 2 pontos e foi a 33%

Se declara de outras cores ou raças: Lula caiu 8 pontos e foi a 44%; Bolsonaro subiu 11 pontos e foi a 35%

Se declara preto ou pardo: Lula se manteve com 47%; Bolsonaro caiu 1 ponto e foi a 29%

Mora no Nordeste: Lula caiu 1 ponto e foi a 56%; Bolsonaro caiu 2 pontos e foi a 23%;

Mora no Norte ou Centro-Oeste: Bolsonaro se manteve com 40%; Lula caiu 5 pontos e foi a 35%;

Mora no Sudeste: Lula subiu 2 pontos e foi a 41%; Bolsonaro caiu 3 pontos e foi a 30%;

Mora no Sul: Lula subiu 3 pontos e foi a 39%; Bolsonaro subiu 5 pontos e foi também a 39%;

É católico: Lula caiu 1 ponto e foi a 50%; Bolsonaro caiu 1 ponto e foi a 26%;

É evangélico: Bolsonaro caiu 2 pontos e foi a 46%; Lula subiu 1 ponto e foi a 27%;

Tem outra ou nenhuma religião: Lula subiu 3 pontos e foi a 48%; Bolsonaro caiu 4 pontos e foi a 23%;

Ganha até 1 salário mínimo: Lula subiu 2 pontos e foi a 56%; Bolsonaro caiu 1 ponto e foi a 21%;

Ganha entre 1 e 2 salários mínimos: Lula subiu 2 pontos e foi a 49%; Bolsonaro caiu 5 pontos e foi a 26%;

Ganha entre 2 e 5 salários mínimos: Bolsonaro subiu 3 pontos e foi a 40%; Lula caiu 5 pontos e foi a 34%;

Ganha mais de 5 salários mínimos: Bolsonaro caiu 2 pontos e foi a 45%; Lula se manteve com 28%;

Gênero feminino: Lula se manteve com 45%; Bolsonaro caiu 3 pontos e foi a 26%;

Gênero masculino: Lula subiu 2 pontos e foi a 43%; Bolsonaro se manteve com 36%.