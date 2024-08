Ipec: Elói tem 32%; Lucas Sanches, 13%; Jorge Wilson, 12%; e Alencar Santana, 10%, em Guarulhos

Elói Pietá (Solidariedade), candidato à Prefeitura de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, lidera a disputa pelo pleito com 32% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ipec, encomenda pela Libens, e divulgada nesta terça-feira (13).

Lucas Sanches (PL), postulante apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece logo em seguida, com 13% dos votos, empatado tecnicamente com Jorge Wilson, o "Xerife do Consumidor" (Republicanos), que tem 12%, e com o Alencar Santana (PT), com 10%, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB) são citados por 5% e 3% dos entrevistados, respectivamente. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Brancos e nulos somam 14% e não sabem ou não responderam 12%.

A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 9 e 11 de agosto. O nível de confiança do levantamento é 95%. A amostra está registrada no TSE sob o número SP-06553/2024.

Vista aérea de Guarulhos Foto: Prefeitura de Guarulhos

Elói Pietá vence em todos os cenários do segundo turno

O Ipec questionou os entrevistados sobre em quem eles votariam em um possível segundo turno. O candidato do Solidariedade ganha em todos os cenários. Contra o petista Alencar Santana, Elói Pietá venceria por 52% a 19%. Se a disputa fosse contra Jorge Wilson, o nome do Republicanos perderia com 25% contra 48%.

Elói Pietá também derrotaria Lucas Sanches (52% a 24%), Márcio Nakashima (55% a 18%) e Waldomiro Ramos (57% a 12%).

PT e PSB têm maior rejeição

O petista Alencar Santana e o pessebista Waldomiro Ramos são os mais rejeitados, com 23% dos eleitores afirmando que não votariam em nenhum dos dois. Elói Pietá aparece logo em seguida, com 19% das rejeições. Outros 18% dos entrevistados não votariam em Lucas Sanches, enquanto 17% se negam a escolher Jorge Wilson para o pleito. Márcio Nakashima aparece em último com 13% das rejeições. Não sabem ou preferem não opinar somam 17% e eleitores que poderiam votar em todos são 10%.

Pesquisa mediu avaliação das atuais administrações

O levantamento ainda pediu para os entrevistados avaliarem as atuais gestões municipal, estadual e federal. A administração do atual prefeito Guti (PSD) é considerada ótima ou boa por 25% dos eleitores, regular, 39%, e ruim ou péssima, 35%. Já a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é vista como ótima ou boa por 35% dos entrevistados, regular, 42%, e ruim ou péssima, 15%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, tem uma administração ótima ou boa para 32% dos eleitores. Outros 30% avaliam como regular e 35% consideram ruim ou péssima.