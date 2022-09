Ipec em Minas: Zema segue na liderança com 46%; Kalil tem 29%

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa estadual com 46% das intenções de voto, aponta pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira, 20. Já o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e principal adversário de Zema na corrida eleitoral, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) vem em seguida, com 29%.

Os dados mostram cenário de estabilidade na disputa mineira. Em relação ao levantamento anterior, Zema oscilou um ponto porcentual para baixo. Já Kalil, oscilou dois pontos porcentuais para baixo.

Com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Viana aparece com 4%. Lorene Figueiredo (PSOL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU) e Cabo Tristão (PMB) possuem 1% cada. As candidatas Indira Xavier (Unidade Popular) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram. Votos em brancos e nulos somam 6%. Não souberam, 11%.

Segundo turno

De acordo com o levantamento, em um eventual segundo turno na disputa mineira, Zema venceria Kalil por um placar de 53% a 33%. Votos em branco e nulos são 8%. Não sabe ou não respondeu, 7%.

Senado

A corrida ao Senado por Minas Gerais é liderada pelo candidato Cleitinho (PSC) com 23% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Alexandre Silveira (PSD), com 18%. Na sequência, Marcelo Aro (PP) tem 11%.

Sara Azevedo (PSOL) tem 4%, sendo seguida por Pastor Altamiro Alves (PTB) e Bruno Miranda (PDT) com 3% cada. Irani Gomes (PRTB) e Dirlene Marques (PSTU), 2%, cada. Naomi de Almeida (PSTU) ficou com 1%. Votos em branco, nulo ou nenhum, 10%. Não sabe ou não responderam, 24%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 101 cidades do Estado. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03269/2022.