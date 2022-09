Ipec em Pernambuco: Marília Arraes cresce, chega a 38% e se isola na liderança pelo governo

RECIFE – Após duas rodadas com 33% de intenção de voto, Marília Arraes (Solidariedade) cresceu cinco pontos porcentuais e chegou a 38%, consolidando sua liderança na corrida eleitoral pelo Governo de Pernambuco. Enquanto isso, a disputa pelo Senado começou a ganhar definição, com Teresa Leitão (PT) tomando a frente. O crescimento acontece logo após o início do guia eleitoral da deputada estadual, que aposta na associação a Lula (PT) para garantir a eleição.

Na disputa pelo Governo de Pernambuco, Marília tem 25 pontos de vantagem sobre Raquel Lyra (PSDB), que tem 13% de intenção de voto. Em seguida estão: Anderson Ferreira (PL), com 11%; Danilo Cabral (PSB), com 8%; Miguel Coelho (UB) aparece com 8%; e Pastor Wellington (PTB), que tem 2%. João Arnaldo (PSOL), Jadilson Bombeiro (PMB) e Claudia Ribeiro (PSTU) tiveram 1% cada. Brancos e nulos foram 8%, mesma parcela dos que não quiseram ou não souberam responder.

Enquanto a corrida pelo Governo indica manutenção, o crescimento de Teresa Leitão mudou a liderança. A petista cresceu nove pontos porcentuais, atingindo 24% de Intenção de voto. Dessa forma, ela ultrapassa André de Paula (PSD), que oscilou no limite da margem de erro e chegou a 10%. Em seguida, estão: Guilherme Coelho (PSDB), com 9%; e Gilson Machado (PL), com 9%. Roberta Rita (PCO), Esteves Jacinto (PRTB) e Dayse Medeiros (PSTU) tiveram 3% cada. Carlos Andrade Lima (União Brasil) e Eugênia Lima (PSOL) pontuaram 2%. Brancos e nulos são 19% e 17% não souberam responder.

Marília tem 25 pontos de vantagem sobre Raquel Lyra (PSDB), segunda colocada na disputa pelo governo de Pernambuco Foto: Gustavo Bezerra

Rejeição

O levantamento também mediu o grau de rejeição de cada candidato ao governo de Pernambuco. O índice mede a porcentagem de eleitores que não votaria de maneira alguma em determinado nome. Candidato governista, Danilo Cabral lidera o ranking, com 25% de rejeição. Na sequência, aparecem: Anderson Ferreira (19%), Pastor Wellington (18%), Marília Arraes (16%), Miguel Coelho (14%), João Arnaldo (14%), Ubiracy Olímpio (14%), Jones Manoel (14%), Claudia Ribeiro (12%), Jadilson Bombeiro (11%) e Raquel Lyra (11%). Enquanto isso, 5% dizem que poderiam votar em todos e 20% não souberam responder.

A pesquisa eleitoral Ipec, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06355/2022, ouviu 1.200 pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro em 50 municípios pernambucanos. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.