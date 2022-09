Ipec em São Paulo para presidente: Lula tem 44% das intenções de voto; Bolsonaro, 33%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto ante 33% do presidente Jair Bolsonaro entre os eleitores de São Paulo na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo a pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira, 27.

O resultado expõe uma oscilação positiva de um ponto porcentual de Lula no maior colégio eleitoral do País em comparação com o levantamento anterior, do dia 21 de setembro. Bolsonaro manteve o mesmo número. A diferença entre os dois chega aos 11 pontos.

Lula tem 11 pontos porcentuais de vantagem ante Bolsonaro em São Paulo. Foto: Fernando Bizerra/EFE

Levantamento do instituto sobre as intenções de voto para presidente divulgado nesta segunda-feira mostra que o petista tem 45% na Região Sudeste, ante 33% do presidente.

No Estado, Simone Tebet aparece um ponto porcentual acima de Ciro Gomes (PDT), com 6%, oscilação positiva de um ponto. O pedetista manteve os mesmos 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1%. Vera Lúcia (PSTU), Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB) e Eymael (DC) não pontuaram. 4% dos entrevistados disseram que não irão votar e 5% não sabem.

Pouco menos da metade (49%) dos entrevistados dizem que Bolsonaro faz um governo ruim ou péssimo, oscilação de dois pontos para cima. Os mesmos 31% dizem que ele faz uma gestão boa ou ótima. 19% dos paulistas acreditam que o incumbente faz uma administração regular, oscilação negativa de um ponto, e 2% não souberam responder.

A pesquisa Ipec foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro e entrevistou 2 mil eleitores presencialmente, em 84 municípios paulistas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04944/2022. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.