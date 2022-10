Ipec em São Paulo: Tarcísio lidera com 52% dos votos válidos; Haddad tem 48%

Publicidade

O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, lidera a disputa pelo governo do Estado de São Paulo com 52% dos votos válidos, ante 48% de Fernando Haddad (PT). Os dados são da última pesquisa Ipec antes do segundo turno das eleições, divulgada neste sábado, 29.

O levantamento destaca os votos válidos. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.

Nos votos totais, Tarcísio tem 46% e Haddad, 42%. Brancos e nulos são 7% e indecisos, 5%.

No levantamento anterior do instituto, publicado na terça-feira, 25, os candidatos também estavam empatados tecnicamente no limite de margem de erro. Tarcísio aparecia com 46% das intenções de voto e Haddad, 43%.

O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, participou de carreata em São Bernardo do Campo na véspera da eleição Foto: Felipe Rau/Estadão - 29/10/2022

No primeiro turno, o candidato ao governo de São Paulo do Republicanos teve 9,8 milhões de votos (42,3%), enquanto o petista recebeu 8,3 milhões de votos, 35,7% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral. Os números foram divergentes com os dados divulgados na véspera do primeiro turno por parte de pesquisas.

Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa. Na quinta-feira, 6, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto.

O Ipec se posicionou na segunda-feira, 3, sobre os resultados divulgados nas últimas semanas. “As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento que são feitas”, disse o Ipec, em nota. “Quando feitas continuamente ao longo do processo eleitoral são capazes de apontar tendências, mas não são prognósticos capazes de prever o número exato de votos que cada candidato terá”, informou a nota.

O candidato Fernando Haddad (PT) participou de caminhada com o ex-presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, na Avenida Paulista, em São Paulo, na véspera da eleição Foto: Matias Delacroix/AP - 29/10/2022

A pesquisa é contratada pela TV Globo e foi realizada entre 27 e 29 de outubro, e ouviu 2 mil eleitores em 84 municípios paulistas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o númeroSP-03129/2022.