Ipec em SP no segundo turno: Tarcísio tem 46% das intenções de voto; Haddad, 41%

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa ao governo de São Paulo com 46% das intenções de votos ante 41% do ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), de acordo com pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira, 11.

Leia também Haddad faz aposta na imagem de ex-prefeito após vitória na capital

Brancos e nulos são 9%; 4% não sabem ou não responderam. Ainda segundo a pesquisa, o candidato do Republicanos tem 53% dos votos válidos, ante 47% do candidato petista.

Tarcísio e Haddad durante primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

No primeiro turno, o candidato ao governo de São Paulo do Republicanos teve 9,8 milhões de votos (42,3%), enquanto o petista recebeu 8,3 milhões de votos, 35,7% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral. Os números foram divergentes com os dados divulgados na véspera do primeiro turno por parte de pesquisas.

Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa. Na quinta-feira, 6, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto.

Continua após a publicidade

O Ipec se posicionou na segunda-feira, 3, sobre os resultados divulgados nas últimas semanas. “As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento que são feitas”, disse o Ipec, em nota. “Quando feitas continuamente ao longo do processo eleitoral são capazes de apontar tendências, mas não são prognósticos capazes de prever o número exato de votos que cada candidato terá”, informou a nota.

Contratada pela Globo, a pesquisa divulgada nesta terça-feira foi realizada entre 9 e 11 de outubro e entrevistou 2.000 eleitores presencialmente em 84 cidades paulistas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03658/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.