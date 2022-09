Ipec: Lula tem 47% das intenções de voto, e Bolsonaro tem 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), 31%, aponta a nova pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na noite desta segunda-feira, 19.

O petista oscilou um ponto porcentual para cima e o atual chefe do Executivo manteve o número em relação ao último levantamento, divulgado na segunda-feira da semana passada, 12. Lula agora tem 52% dos votos válidos e tem possibilidade de vencer a disputa ainda no primeiro turno, a ser realizado no dia 2.

Lula tem 47%; Bolsonaro, 31%, segundo nova pesquisa Datafolha. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 7% e 5%, respectivamente.

Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%. Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

Brancos e nulos somam 5%, e 4% não sabem ou não responderam.

Três em cada quatro brasileiros já decidiram o seu voto no primeiro turno. Eleitores de Lula e Bolsonaro lideram no segmento, com 87% e 84% dos entrevistados, respectivamente, afirmarem já terem definido o voto. Apenas 46% dos votantes de Ciro e 40% Tebet, por outro lado, selaram definitivamente a escolha. Oportunidade que abre espaço para a campanha petista em atrair o voto útil.

Lula manteve a tendência favorável entre os eleitores da Região Nordeste, lugar do Brasil onde tem a maior vantagem ante Bolsonaro. O petista oscilou dois pontos para cima em relação ao levantamento anterior e agora tem 63% da preferência desse eleitorado. Bolsonaro, por outro lado, apareceu quatro pontos abaixo e tem 18%.

O petista tem a preferência de 50% das mulheres, oscilação positiva de dois pontos. O atual presidente oscilou um ponto para baixo mesmo com o esforço da campanha e com diferentes acenos feitos ao eleitorado.

O aumento no valor do Auxílio Brasil persiste sem apresentar efeito no resultado das pesquisas. Neste levantamento, feito um mês depois do recebimento do novo recurso, Lula mantém larga vantagem ante Bolsonaro. O petista manteve os mesmos 55% enquanto o chefe do Executivo tem 25%, oscilação negativa de um ponto.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 181 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00073/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.