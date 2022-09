Ipec: Lula oscila um ponto para cima e vai a 48%; Bolsonaro mantém 31%

A seis dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança com 48% das intenções de voto ante 31% o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa para o Palácio do Planalto segundo a nova pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 26. De acordo com o levantamento, o petista tem 52% dos votos válidos, com possibilidade de vencer o pleito no primeiro turno.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 6% e 5%, respectivamente. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1%. Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e 4% não sabem ou não responderam.

Lula lidera a pesquisa Ipec a menos de uma semana das eleições. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Lula oscilou positivamente um ponto enquanto Bolsonaro manteve o mesmo número em comparação com o último levantamento, do dia 19 de setembro. O cenário num eventual segundo turno continua igual: o petista tem 54%, e o candidato à reeleição, 35%.

Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador do Estadão, Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, o petista soma 52% e atual presidente, 36%.

Na reta final da campanha, Lula tem feito campanha pelo chamado “voto útil”, na tentativa de tirar votos de outros candidatos para tentar vender a eleição no primeiro turno. Adversários como Ciro Gomes e Simone Tebet reagiram a estratégia, criticando o movimento do petista.

Oito em cada 10 brasileiros (83%) dizem estar decididos em quem vão votar. Lula e Bolsonaro lideram com ampla vantagem no índice, com 90% e 87%, respectivamente. Menos da metade dos eleitores de Ciro (48%) e Tebet (45%) dizem que não irão mudar mais de candidato.

Lula teve o melhor índice em comparação com as últimas pesquisas (51%) entre o eleitorado feminino, um dos mais procurados pelas campanhas nesta eleição. O petista oscilou um ponto para cima e tem 25 pontos porcentuais acima de Bolsonaro, que tem 26%, oscilação negativa de um ponto.

O ex-presidente também apresentou o melhor número entre os eleitores que recebem mais de 1 até 2 salários mínimos. 53% dos eleitores dizem que irá votar em Lula no primeiro turno, oscilação positiva de dois pontos porcentuais. Desde o dia 15 de agosto (quando tinha 44%), os números de Lula apenas sobem no segmento. O chefe do Executivo tem 29% e oscilou dois pontos para cima ante a pesquisa anterior.

O cenário entre quem recebe benefícios do governo federal se mantém estável. O petista está com os mesmos 55% das intenções de voto — mesmo número das últimas duas pesquisas — ante 26% de Bolsonaro, que oscilou um ponto para cima.

Lula oscilou positivamente dois pontos porcentuais na Região Sudeste, que concentra a maior porção do eleitorado brasileiro, e lidera com 45%, ante 33% de Bolsonaro, que oscilou um ponto para cima.

Rejeição

Bolsonaro segue como o candidato mais rejeitado entre os brasileiros. 51% dos entrevistados dizem que não votariam no candidato à reeleição de jeito nenhum. Ele é seguido por Lula, preterido por 35% dos brasileiros. Os dois tiveram uma oscilação positiva — de 1 ponto e 2 pontos, respectivamente.

A avaliação negativa do presidente manteve os mesmos 47% do levantamento anterior. A aprovação, agora de 29%, oscilou um ponto porcentual para baixo. 22% dos entrevistados dizem que Bolsonaro faz um governo regular.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 183 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01640/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.

