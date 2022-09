Ipec Minas Gerais: Zema tem 47% e, Kalil, 31%

BELO HORIZONTE – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, mantém a liderança na disputa estadual, com 47% das intenções de voto. Na sequência, o principal adversário do governador, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) aparece com 31% das intenções de voto. Os dados são da pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo, divulgada nesta terça-feira, 6.

Com esse resultado, a diferença entre os dois candidatos, que era de 20 pontos porcentuais há uma semana, agora é de 16 pontos porcentuais. No levantamento anterior, divulgado no dia 30, Zema aparecia com 44% das intenções de voto, e, Kalil, com 24%.

Zema apoia oficialmente o candidato do Novo à Presidência, o cientista político Luiz Felipe d’Ávila, mas se mantém aliado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha de reeleição. Kalil, por sua vez, é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em imagem de arquivo, o então prefeito de Belo Horizonte,, Alexandre Kalil, recebe o governador de Minas, Romeu Zema Foto: Prefeitura de BH/06/02/2018

No levantamento, o senador Carlos Viana (PL-MG) aparece com 2% das intenções de voto (tinha 3% no levantamento anterior), Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (PSOL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) possuem 1% cada (tinham também 1%).

Indira Xavier (Unidade Popular) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%. Não souberam, 8%.

O Ipec ainda simulou um cenário de eventual segundo turno na disputa mineira. Zema venceria Kalil por um placar de 52% a 34%. Brancos e nulos são 9%. Não sabe ou não respondeu, 6%.

O levantamento ouviu 1.504 pessoas nos dias 3 a 5 de setembro em 81 cidades do Estado. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior E/leitoral (TSE) sob o número MG‐02838/2022.