Ipec em São Paulo: Haddad lidera com 41% dos votos válidos; Tarcísio tem 31%, e Garcia, 22%

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) se mantém na liderança da corrida pelo governo de São Paulo, com 41% dos votos válidos, seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31%, e pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 22%. Isso é o que aponta nova rodada da pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada neste sábado, 1º, véspera das eleições. O levantamento foi encomendado pela TV Globo.

Os candidatos Fernando Haddad (PT), Tarcisio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) Foto: Wilton Junior/Estadão

A nova rodada da pesquisa Ipec, a última antes do primeiro turno das eleições de 2022, indica que Garcia voltou a ver a distância para Tarcísio aumentar na disputa pela segunda colocação na corrida pelo governo do Estado.

Enquanto o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL) oscilou dois pontos para cima (de 29% para 31%), o governador não viu evolução – ficando com os mesmos 22% dos votos válidos do último levantamento, divulgado em 27 de setembro.

Já Haddad se mantém na liderança com a mesma parcial da última pesquisa, 41% dos votos válidos, mas agora com uma distância menor para o segundo colocado. A diferença para Tarcísio caiu de 12% para 10% no primeiro turno.

Eleições 2022 no Estadão Agregador de pesquisas do Estadão Gráfico mostra todas as pesquisas divulgadas nos últimos seis meses, inclusive a mais recente

Continua após a publicidade

Maior parte dos demais candidatos, Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (UP), Altino Júnior e Edson Dorta (PCO) têm 1% dos votos válidos. O candidato Antonio Jorge (DC), que tinha 1% no levantamento anterior, não pontuou.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. O Ipec entrevistou 2 mil eleitores, em 83 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número SP-05847/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03126/2022.

Assim como na pesquisa Datafolha, o Ipec agora destaca os votos válidos ao invés dos votos totais na reta final até o dia 2 de outubro. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.

Votos totais

Considerando todos os votos do eleitorado, Fernando Haddad lidera com 34% dos votos, mesmo índice da pesquisa anterior. Ao mesmo tempo, Tarcísio subiu de 24% para 26% e Rodrigo Garcia caiu um ponto percentual: de 19% para 18%.

Os demais candidatos não pontuaram ou atingiram, no máximo, 1% dos votos. Conforme o levantamento, 8% dos entrevistados afirmaram não ter interesse em votar em nenhum nome apresentado pelo instituto, e 9% não responderam.

Segundo turno em São Paulo

Continua após a publicidade

O Ipec também traçou três cenários distintos para o segundo turno, em pesquisa de resposta estimulada e única. No primeiro deles, em que os dois líderes nas intenções de voto são colocados em disputa, Fernando Haddad (PT) vence Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 42% a 38% dos votos.

No segundo cenário, o petista também vence o candidato pelo PSDB, Rodrigo Garcia, mas por uma margem menor: Haddad atinge 40%, enquanto o governador fica com 38%. Isso significa que os dois ficam tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Em um último cenário, Tarcísio atinge 36% das intenções de voto e leva a melhor sobre Garcia, que fica com 34%. Ainda assim, também há um empate pela margem de erro. Em todas as hipóteses, os votos brancos e nulos variam de 13% a 19%. Já o percentual de pessoas que não sabem em quem votar fica entre 11% e 17%.

Disputa pelo Senado

No caso da corrida pelo Senado, a pesquisa Ipec indica que o ex-governador Márcio França (PSB) segue liderando a corrida em São Paulo, com 43% dos votos válidos. Atrás, está o astronauta Marcos Pontes (PL), com 31%. Depois, empatam Edson Aparecido (MDB), Janaina Paschoal (PRTB) e Aldo Rebelo (PDT), todos com 5%.

Os candidatos Ricardo Mellão (Novo) e Vivian Mendes (UP) somam 3% e Antônio Carlos (PCO), 2%. Tito Bellini (PCB), Azkoul (DC) e Mancha Coletivo Socialista (PSTU) marcam 1%, de acordo com o Ipec.