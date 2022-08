Pesquisa Ipec: Bolsonaro e aliados lideram disputa em Santa Catarina

A metade dos eleitores catarinenses (50%) pretende votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto um quarto (25%) afirma que vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta quarta-feira, 24. Os outros 25% se dividem entre os demais candidatos, os que não sabem ou não quiseram opinar (7%) e os que pretendem votar em brancos ou nulo (5%). A preferência por candidatos alinhados à direita em Santa Catarina também se reflete nos levantamentos de intenção de voto para o governo estadual e o Senado.

O atual governador e candidato à reeleição, Carlos Moisés (Republicanos), está à frente com 26%, seguido por Jorginho Mello (PL), com 16%, e por Espiridião Amin (PP), que tem 15%. Os três representam partidos da base aliada do governo Bolsonaro. O cenário ainda se mostra indefinido no Estado, contudo, já que os índices dos que ainda não sabem em quem votar para governador (17%), brancos e nulos (10%) superam o porcentual do primeiro colocado.

O governador Carlos Moisés, candidato à reeleição em Santa Catarina, lidera as pesquisas mais recentes. Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom GovSC

Na corrida pela vaga de SC no Senado, o ex-governador Raimundo Colombo (PSD) é o primeiro colocado, com 26% da preferência dos eleitores catarinenses. A seguir, aparecem Dário (PSB), com 9%, e Celso Maldaner (MDB), com 7%. Apesar de não ser candidato de Bolsonaro oficialmente, Colombo apoia o atual presidente.

O Ipec Pesquisas, instituto formado por pesquisadores do antigo Ibope, ouviu 800 eleitores no Estado de SC entre o último sábado, 20 de agosto, e a segunda-feira, 23. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.