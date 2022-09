Ipec: Lula tem 44%; Bolsonaro, 31%; Ciro 8% e Simone Tebet 4%

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 5, mostrou um quadro quase inalterado na corrida ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve 44% das intenções de voto, mesmo índice de 29 de agosto. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), oscilou um ponto para baixo ante pesquisa anterior, com 31%. A distância entre os dois principais adversários é de 13 pontos porcentuais.

Lula e Bolsonaro em eventos em agosto de 2022. Foto: Ricardo Stuckert e CNA/Divulgação

Na sequência, apareceram Ciro Gomes (PDT), com 8% das intenções de voto e Simone Tebet (MDB), com 4%. Os dois candidatos oscilaram um ponto para cima em relação à pesquisa anterior e se mantiveram empatados no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Felipe d’Avila continuou com 1%, como na sondagem anterior; Soraya Thronicke (União Brasil) também manteve o 1%.

Na pesquisa espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, Lula marcou 42% e Bolsonaro, 30%.

Brancos e nulos somam 6% e 5% não sabem ou não responderam. Os demais candidatos não atingiram 1% das intenções de voto.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, a pesquisa aponta Lula com 52% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 36%. Há uma semana, o petista tinha 50% dos votos e o presidente aparecia com 37%. Brancos e nulos na atual sondagem são 9% e os 3% restantes não sabem ou não responderam. O instituto não testou outros cenários de segundo turno.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro e entrevistou 2.512 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00922/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.

Evangélicos

Lula oscilou um ponto para cima enquanto Bolsonaro oscilou dois pontos para baixo entre o eleitorado evangélico em comparação com a sondagem anterior, segundo a última pesquisa Ipec. Agora, o chefe do Executivo tem 46% das intenções de voto entre o público enquanto o petista aparece com 27%.