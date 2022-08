Ipec registra transição do eleitorado para a ‘reta final’; leia análise

Estamos diante de uma pesquisa de transição. Sim, tudo permanece igual. Mas essa é uma notícia importante. Isso porque esta pesquisa Ipec captura o estado de espírito do eleitorado exatamente quando começa a campanha oficial, logo após as sabatinas no Jornal Nacional e imediatamente depois do primeiro debate presidencial. Enquanto tudo isso ocorria, o Ipec estava em campo.

As alterações, muito pontuais, são informativas sobre a imensa cristalização do eleitorado, viciado na polarização entre Lula e Bolsonaro. Porém, é relevante ter em mente que as pessoas ainda estão reagindo a tudo o que viram até aqui – seja ao vivo, seja pelos recortes que chegam pelas redes sociais e demais interações comunitárias. A parcela não cristalizada em torno de Lula e Bolsonaro mudará de voto ou confirmará sua escolha?

O ex-presidente Lula teve um desempenho muito bom no Jornal Nacional, mas foi muito mal no debate presidencial. Qual dessas facetas vai perseverar na mente do eleitorado daqui em diante? Pelo Ipec, a “foto do momento” ainda é de Lula isolado na liderança, no limite para vencer já no 1º turno.

Candidatos que participaram do primeiro debate na TV, realizado pela Band

Bolsonaro comportou-se de forma idêntica tanto no Jornal Nacional quanto na campanha oficial e também no debate presidencial: optando por aguçar o anti-petismo e por se apresentar como representante de valores ultraconservadores. Continua agressivo com mulheres e mantém a postura defensiva quando questionado sobre a sabotagem da vacinação na pandemia, o escândalo de corrupção no MEC ou os decretos estabelecendo sigilos de 100 anos para seus gastos.

Pelo Ipec, essa estratégia tem sido capaz de sufocar alternativas.

Simone Tebet teve excelente desempenho no debate presidencial: incisiva contra Bolsonaro e com mensagens propositivas (sobre jovens no ensino médio e ministério paritário). Mas a maior parte da pesquisa Ipec foi realizada antes do debate de ontem à noite. Será que os 3% registrados neste Ipec pela senadora do MDB são seu teto ou ela, a partir de agora, conseguirá subir junto a indecisos e a eleitores que eventualmente decidam largar outros candidatos?

Conhecido de todo o eleitorado e 3º colocado há anos, Ciro Gomes continua a dobrar a aposta na equivalência de Lula e Bolsonaro. O eleitorado, segundo o Ipec, já deixou claro que não vê essa equivalência: 75% das pessoas entendem que um é melhor do que o outro. Salvo um evento totalmente inesperado no mês final de campanha que altere o cálculo eleitoral de dezenas de milhões de pessoas, Ciro terminará 2022 tal como nas suas tentativas anteriores: entre 3º e 4º lugar.





*João Villaverde é professor e doutorando em Administração Pública e Governo na FGV-SP