Ipespe: Distância entre Lula e Bolsonaro é de 8 pontos percentuais

A nova rodada da pesquisa Ipespe, divulgada nesta quarta-feira, 31, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto, com 43% das intenções de voto. A segunda posição é do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%. A distância percentual entre os dois adversários oscilou um ponto percentual para baixo em relação à rodada de julho do mesmo levantamento e agora é de 8 pontos porcentuais.

Já em relação à rodada de junho da pesquisa, Lula oscilou um ponto para baixo (de 44% para 43%) e Bolsonaro se manteve estável. A distância entre os dois passou de 9 pontos, no último levantamento, para 8 pontos na pesquisa lançada neste final de agosto.

O candidato Ciro Gomes (PDT) segue em terceiro lugar na disputa, com 9%; Simone Tebet (MDB) tem 5%; Felipe D’Avila (Novo) tem 1%. Outros pré-candidatos não pontuaram.

Brancos e nulos somam 4%. Os que não sabem ou não responderam são 2% do total de entrevistados.

A pesquisa Ipespe ouviu 2 mil eleitores, por telefone, entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR 04347 2022.

