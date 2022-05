Ipespe: Lula tem 45%, Bolsonaro, 34% e Ciro, 8%

A diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para a Presidência diminuiu na última pesquisa Ipespe e chegou a 11 pontos porcentuais, a menor da série histórica iniciada em janeiro de 2020. O petista segue na liderança, com 45% das intenções de voto, um ponto a mais que o levantamento anterior, e Bolsonaro ficou com 34%, dois pontos acima que o último patamar, medido na semana passada.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com os mesmos 8% das intenções de voto que a última pesquisa. Simone Tebet (MDB) oscilou de 2% para 3% e André Janones (Avante) manteve 2%. João Doria (PSDB) também apareceu com 2% - aparecia com 4% antes. O nome do tucano ainda constava no levantamento, que se iniciou no mesmo dia em que ele desistiu da disputa. Os demais pré-candidatos não pontuaram na pesquisa.

O avanço de Lula e Bolsonaro coincide com a redução das intenções de voto em João Doria, mas também com o recuo do número de entrevistados indecisos ou dispostos a votar branco ou nulo. No levantamento anterior, 8% se enquadravam nessa categoria, ante 5% que agora dizem ter um candidato.

Lula permanece na liderança na corrida ao Planalto, com 45% das intenções de voto Foto: Douglas Magno / AFP

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não recebe uma lista com os nomes dos candidatos, Lula foi escolhido por 40% dos eleitores, ante 30% que preferem Bolsonaro - os dois subiram um ponto em comparação ao levantamento anterior. Ciro Gomes permanece na terceira colocação, com 4% das intenções de voto.

Segundo turno

A pesquisa Ipespe mostra que Lula venceria em todos os cenários no segundo turno. Ele tem 53% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. Em uma possível disputa com Ciro, o petista vence com 54%, ante 25% do pré-candidato do PDT. Se a disputa for com Simone Tebet, o petista leva 57% dos eleitores e a emedebista, 18%.

A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 23 e 25 de maio de 2022, com mil entrevistados de todas as regiões do País. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos porcentuais, com um intervalo de confiança de 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07856/2022.