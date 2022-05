Ipespe: Potencial de voto em Simone Tebet cresce 11 pontos em uma semana

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 27, mostra que o número de eleitores dispostos a votar na pré-candidata do MDB, senadora Simone Tebet (MS), cresceu 11 pontos porcentuais em uma semana.

Em 20 de maio, 3% afirmavam que com certeza votariam em Simone e outros 14% responderam que poderiam votar, totalizando 17%. Agora, são 5% e 23%, respectivamente, ou 28%.

O nome de Simone Tebet foi escolhido pelo MDB e pelo Cidadania na terça-feira, 24, para representar a candidatura de consenso do centro democrático. O aval ainda precisa ser dado pelo PSDB, única sigla da chamada terceira via que não formalizou o apoio à senadora.

A pré-candidata do MDB à Presidência, senadora Simone Tebet. Foto: Wilton Junior/Estadão

Segundo o Ipespe, caiu o número de eleitores que afirmam não conhecer a pré-candidata do MDB “o suficiente”. Eram 45% e passaram a 38% no levantamento divulgado nesta sexta. Também teve queda - de 37% para 34% - o porcentual de eleitores que dizem não votar em Simone Tebet “de jeito nenhum”.

De acordo com a pesquisa estimulada do Ipespe, a senadora oscilou de 2% para 3% das intenções de voto entre uma semana e outra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida com 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 34%, e Ciro Gomes (PDT), com 8%. João Doria (PSDB), que desistiu da corrida à Presidência na segunda-feira, 23, ainda aparece no levantamento, com 2%.

A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 23 e 25 de maio de 2022, com mil entrevistados de todas as regiões do País. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos porcentuais, com um intervalo de confiança de 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07856/2022.