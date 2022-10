Irmão de Michelle e ex-mulher de Bolsonaro perdem eleição no DF

BRASÍLIA - Os agregados da família do presidente Jair Bolsonaro (PL) concorreram no Distrito Federal, mas não conseguiram se eleger. Eduardo Torres (PL), irmão da primeira-dama Michelle Bolsonaro, e Ana Cristina Valle (Republicanos), ex-mulher de Bolsonaro, disputaram o cargo de deputado distrital, mas não foram eleitos. Leo Índio (PL), primo dos filhos do mandatário, também não conseguiu a vaga.

Michelle chegou a externar publicamente uma insatisfação com a ex-mulher de Bolsonaro e Leo Índio. Na semana passada, a primeira-dama publicou uma mensagem no Instagram em que acusou, sem citar nomes, os dois candidatos de serem “alpinistas” por usarem o sobrenome de seu marido na eleição. Na urna, os dois pediram para serem identificados como “Leo Bolsonaro” e “Cristina Bolsonaro”.

Michelle chegou que apenas seu irmão pode se associar ao presidente. “Em Brasília, o meu irmão Eduardo Torres é o nosso ÚNICO candidato ao cargo de deputado distrital. Não existe apoio a nenhum outro candidato. Fica o alerta para os ‘alpinistas’ que estão tentando subir na vida, usando o nosso sobrenome”, declarou ela.

Em resposta, Jair Renan, quarto filho do presidente, logo saiu em defesa de Ana Cristina, que é sua mãe. “Não podemos negar o fato de que minha mãe teve sua contribuição com a chegada do meu pai à Presidência da República. Por esse motivo, minha mãe, Cristina Bolsonaro, tem direito de usar o sobrenome de meu pai. Não por vaidade, mas por fato e direto”, respondeu nas redes sociais.