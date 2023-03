‘Isso tudo vai entrar lá pra primeira-dama’, disse ministro de Bolsonaro ao tentar liberar joias

Imagens exibidas na noite desta quarta-feira, 8, pela TV Globo mostram que, conforme revelou o Estadão, o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque afirmou na alfândega do aeroporto de Guarulhos que as joias de diamantes trazidas da Arábia Saudita eram para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama”, afirmou o ex-ministro ao defender a entrada do pacote sem o pagamento do imposto devido.

O vídeo ainda confirma, conforme também revelou o Estadão, que os servidores da Receita ofereceram a alternativa de declarar os bens como patrimônio do Estado brasileiro, mas a comitiva de Bento Albuquerque declinou. As joias estão estimadas em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões).

'Isso tudo vai entrar lá pra primeira-dama', disse Bento Albuquerque. Foto: Reprodução/TV Globo

O vídeo exibido pela emissora mostra o assessor Marcos André Soeiro, que portava o conjunto de joias, sendo abordado pelos servidores alfandegários. Inicialmente, ela alega que se tratava de presente para Bento Albuquerque: “É um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro”, disse. Soeiro liga para Albuquerque, que, conforme informou o Estadão, já havia passado pela alfândega. O então ministro retorna à área da Receita no aeroporto para tentar resolver o impasse.

“Nunca resolvi coisa tão grande. Mas quando você vai para um lugar desse, o cara chega e vai te dando, quem sofre é quem tem que carregar (...) Depois desse evento, que a gente foi para o aeroporto, o cara chegou lá... Eu ainda assinei o papel dizendo que a gente recebeu”, diz Albuquerque. O relato confirma o que ele afirmou ao jornal. O então ministro representou o governo brasileiro na reunião de cúpula “Iniciativa Verde do Oriente Médio”, realizada na capital da Arábia Saudita.

Vídeo mostra momento em que sargento Jairo Moreira diz que 'não pode ter nada do (governo) antigo pro próximo'. Foto: Reprodução/TV Globo

A TV também exibiu vídeo do primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, enviado em avião da FAB para Guarulhos, tentando reaver as joias na alfândega em 29 de dezembro de 2022. O vídeo mostra que ele alegou que não poderia ficar nada para o próximo governo, como mostrou o Estadão, e que o secretário da Receita Federal, Julio Cesar Viera Gomes, tentou exercer pressão sobre o auditor da Receita Marco Antônio Lopes Santana.

Júlio Cesar telefonou duas vezes para Jairo e pediu para falar com o auditor, que, por sua vez, se recusou a falar ao telefone e disse que não poderia liberar as joias sem o pagamento do imposto devido ou a declaração dos itens como patrimônio da União.