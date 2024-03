É impossível encontrar alguma obra útil, uma só que seja, em qualquer momento ou em qualquer área dos primeiros catorze meses do governo Lula. Falam, vagamente, na inflação controlada – mas isso é resultado direto do trabalho do Banco Central, a quem o presidente acusa neuroticamente, desde que chegou ao Palácio do Planalto, de estar destruindo a economia brasileira. Falam que o dólar está abaixo dos 5 reais, e também não têm nenhum mérito em relação ao assunto. A atual cotação é resultado do volume de dólares internados no Brasil pelas exportações do agronegócio, que Lula e o MST detestam abertamente. Falam e falam, mas o fato realmente indiscutível até o momento é que as mais notáveis realizações objetivas de Lula são a destruição inédita do valor da Petrobras e da Vale, duas empresas essenciais para a balança comercial do Brasil e para a saúde econômica do país. O presidente da República, muito simplesmente, é hoje o maior inimigo público de ambas.

Articulações de Lula para barrar dividendos extraordinários derrubou o valor das ações da Petrobras Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Lula, de um lado, declarou guerra aos acionistas da Petrobras, o maior dos quais, aliás, é o próprio Estado brasileiro. Não admite que recebam os dividendos que lhes cabem nos lucros obtidos pela empresa, como determinam a lei e a lógica; acha que remunerar quem coloca o seu dinheiro na maior empresa do Brasil é “ganância”. É a sua visão de homem das cavernas sobre o funcionamento da economia, mas é também um concentrado de demagogia em modo extremo. Lula, mais uma vez, diz que o lucro, fruto direto do trabalho e do talento das empresas, é um mal para os interesses do povo. Não é criação de riqueza. Se a empresa ganha, é porque roubou esse ganho da população; se o cidadão vive com dificuldades, a culpada é a empresa que está ganhando o dinheiro que deveria ser dele.