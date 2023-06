Lula tem minoria na Câmara porque o eleitorado escolheu assim

O presidente Lula acha que a Câmara de Deputados está atrapalhando o seu governo; ele tem a solução para todos os problemas do Brasil, mas não pode “fazer nada”, porque a Câmara “não deixa”. A culpa por tudo, logo no começo, era da “herança maldita” que Lula teria recebido do governo anterior – uma negação flagrante de todos os números e fatos disponíveis quando ele assumiu a Presidência, da inflação ao desemprego, da balança comercial ao lucro das estatais. Depois veio o Banco Central: os juros altos, segundo Lula, impedem que o governo faça qualquer coisa capaz de melhorar o País. O problema, agora, é a Câmara. Os deputados não aprovam os projetos que ele apresenta. Aprovam, por outro lado, tudo o que ele não quer. Lula fez as contas: a esquerda, como ele disse, tem 136 deputados, no máximo, num total de 513, e com os deputados que tem o seu governo não consegue ir a lugar nenhum nas votações em plenário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante cerimônia no Palácio do Planalto Foto: EVARISTO SÁ/AFP

Não passa pela cabeça do presidente da República que seu partido, mais os satélites, só têm um quarto da Câmara porque três quartos do eleitorado, nas últimas eleições, votaram contra ele na escolha dos deputados. Votaram contra as propostas da esquerda. Não gostam das suas ideias. Não querem as mesmas coisas. Seu Brasil não é o Brasil de Lula, do PT e da esquerda. É disso que se trata, e apenas disso: a grande maioria do povo brasileiro é contra o projeto que ele tem para o País, e sua vontade está expressa na composição da Câmara dos Deputados. Eles não estão ali porque foram nomeados. Estão ali porque o povo quis que estivessem. Podem não ser os seus melhores representantes, mas são os únicos que existem; não há outra maneira de se dar voz e algum poder de decisão às pessoas a não ser com a eleição de um parlamento. Se a Câmara é assim, é porque o eleitorado quis assim.

Lula, a esquerda e os extremistas que estão no seu governo querem impor ao Brasil coisas que a maioria do eleitorado não quer, simplesmente – é esse o começo, o meio e o fim do problema. O presidente pode comprar apoio, é claro – já gastou, nestes cinco meses, R$ 5 bilhões em “liberação de recursos” para os deputados. Mas essas coisas nunca fornecem resultado garantido; há a venda de votos, mas nem sempre há a entrega do combinado. Fazer o que? A única saída, para acabar mesmo com o problema, é cassar os mandatos dos deputados da oposição – quem sabe Lula não chega lá, em parceria com o TSE? Enquanto houver TSE, eleição no Brasil não vale nada; mandato de deputado, então, vale menos ainda. Acabaram de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol, o mais votado do Estado do Paraná, porque o Sistema Lula quis se vingar da sua atuação nos processos da Lava Jato; não houve o menor vestígio de legalidade na decisão. É só continuar nessa batida. Se cassarem mais uns 150, por aí, Lula vai ter, enfim, uma Câmara do jeito que quer.