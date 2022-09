Já escolheu seu deputado estadual? Sabe o que ele faz? Entenda

Nas Eleições de 2022, além de votar em candidatos para cargos Executivos, como Presidência da República e governador, o eleitor também vai decidir quem irá ocupar as cadeiras dos Legislativos federais e estadual. Enquanto deputado federal e senador possuem autoridade nacional, com sede em Brasília, o deputado estadual, como o nome já diz, é eleito para exercer mandato no respectivo Estado, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc.

Plenário da Alesp

De acordo com a página oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo, faz parte das funções de um parlamentar paulista apresentar projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e proposta de emenda à Constituição Estadual. Além disso, cabe aos deputados estaduais de SP avaliar propostas encaminhadas por “outros deputados, pelo governador do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos”, conforme consta no site oficial da Casa.

Enquanto as câmaras municipais, onde atuam os vereadores, se dedicam ao âmbito de uma cidade, e a Câmara dos Deputados reúne representantes de todos os Estados, com bancadas proporcionais ao número de eleitores em cada unidade da federação, as assembleias têm parlamentares eleitos de várias regiões do Estado, embora não exista um total definido para isso, como determinadas vagas reservadas para quem mora no interior ou na capital, por exemplo. Já o Senado, que cumpre o papel de casa revisora da Câmara no Congresso (e vice-versa) tem o mesmo número de representantes por Estado: 3.

A Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior do País, com 94 deputados. As menores têm 24 parlamentares. É o caso de Tocantins e Amazonas, por exemplo.

