Jader Filho acena com investimento privado em saneamento e reclama de ‘desmonte’ de Bolsonaro

BRASÍLIA - Jader Filho tomou posse nesta terça-feira, 3, como novo ministro das Cidades. Em seu primeiro discurso à frente da pasta, o emedebista reservou espaço privilegiado para o Minha Casa, Minha Vida, programa de habitação popular e marca social dos governos do PT. O ministro prometeu R$ 10 bilhões para o programa. Jader, que foi indicado pelo MDB da Câmara para assumir o cargo, também declarou que não vai limitar o investimento privado na área de saneamento.

“Em 2020 foi aprovado o Marco do Saneamento. Não vamos limitar investimentos privados em saneamento. Ao contrário, vamos incentivar. Mas sabemos que em muitas áreas do país, especialmente nas mais pobres, justamente onde há pouco ou nenhum tipo de saneamento, não há interesse da iniciativa privada em investir. Então, nessas áreas o poder público precisa agir”, declarou. Durante a cerimônia, Jader Filho também confirmou o nome do deputado Hildo Rocha (MDB-MA) na secretaria-executiva do ministério.

Jader Filho assumiu o Ministério dos Transportes no governo Lula. Na foto, está ao lado de seu pai, o senador Jader Barbalho. Foto: Wilton Junior / Estadão

Embora o Marco Legal do Saneamento tenha sido sancionado em 2020 para facilitar investimentos privados na área, o novo ministro afirmou que o gasto público continua necessário. O PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi contra a aprovação do novo marco regulatório. Petistas acreditam que as novas regras dificultam o investimento em áreas afastadas dos grandes centros urbanos. Já defensores da nova lei argumentam maior eficiência com a abertura do setor para a concorrência privada.

Jader Filho repetiu o tom adotado por outros colegas ministros que já tomaram posse e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “O efeito do desmonte do programa Minha Casa, Minha Vida sobre o cotidiano da população carente foi absolutamente desastroso. Somente durante a pandemia, mais de um milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo”, declarou.

Bolsonaro chegou a acabar com a marca Minha Casa, Minha Vida e lançou um programa habitacional chamado de Casa Verde Amarela. O programa do governo passado era menos abrangente e não atingia a chamada faixa 1 do programa do PT, que abarcava famílias que ganhavam até R$ 1800.

“Peço licença aos presentes para usar algumas vezes o verbo ‘reconstruir’, pois vou repeti-lo por absoluta necessidade. Precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, a começar pelo Minha Casa Minha Vida, um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que infelizmente havia sido descontinuado”, afirmou o ministro ao fazer mais críticas ao governo passado. Jader Filho não detalhou o total de unidades que pretende construir nem as faixas de renda que ele contemplará.

A cerimônia de posse contou com vários convidados. O auditório da sede da pasta ficou com a capacidade máxima, sendo inclusive difícil transitar dentro do espaço. Parte dos presentes no evento teve que acompanhar do lado de fora do auditório, onde foram instaladas televisões e caixas de som que transmitiram o discurso. Estavam presentes o ex-presidente José Sarney (MDB) e os ministros Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento), Carlos Lupi (Previdência Social) e Juscelino Filho (Comunicações). Senadores, deputados, governadores e diversos outros políticos lotaram o espaço.

Na posse de Jader Filho, o MDB buscou mostrar união e compromisso com garantir uma base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ato simbólico reuniu alas partidárias que costumam se opor em posições partidárias. Entre os convocados, o ex-presidente José Sarney, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o senador Renan Calheiros e o líder da sigla na Câmara, Isnaldo Bulhões. “Está aqui um retrato da colaboração do nosso partido, das bancadas da Câmara e do Senado”, afirmou o líder.

A ida dos três ministros para o primeiro escalão do governo federal marca o fortalecimento de uma nova geração do MDB, cujos representantes são todos filhos de políticos com destaque nacional da sigla. Além de Jader Filho, o ministro dos Transportes é filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e a ministra do Planejamento é filha de Ramez Tebet, ex-presidente do Senado.

A própria escolha de Jader como ministro das Cidades passou por uma disputa dentro do MDB. Uma ala do partido na Câmara avaliava que a indicação seria concentrar muito poder nas mãos da família Barbalho, cujos principais representantes na política são o pai do ministro, senador Jader, e o irmão dele, governador do Pará, Helder. Como alternativa, foi sugerido o nome do deputado José Priante (MDB-PA), primo de Helder, mas que também tem diálogo com mais alas do MDB. No entanto, prevaleceu a vontade do senador e do governador e o ministério ficou com uma pessoa do núcleo próximo da família. O MDB do Pará elegeu 9 dos 42 deputados federais da legenda e Helder foi reeleito com mais de 70% dos votos válidos, a maior votação proporcional nas eleições estaduais de 2022.

O novo ministro também confirmou a criação de uma secretaria para atender as periferias. “Para azeitar este diálogo, criamos a Secretaria Nacional de Políticas Para os Territórios Periféricos. Mas quero aqui deixar público que o Ministério das Cidades e meu gabinete estarão de portas abertas para os Movimentos Sociais”, declarou.

Em uma nova crítica ao ex-presidente, o ministro das Cidades chamou atenção para os recursos escassos que Bolsonaro queria em obras em áreas de risco. “Acreditem ou não, mas na previsão orçamentária para este ano enviada pelo governo anterior ao Congresso Nacional estavam previstos apenas e tão somente 25 mil reais para intervenções em áreas de risco”, citou.

Ao citar o líder do MDB na Câmara e o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do orçamento de 2023 e presente na plateia, o ministro falou que a verba para o setor será recomposta, mas não disse quanto. “Como todos sabem, o governo do presidente Lula negociou com o Congresso Nacional a aprovação da chamada PEC da Transição (PEC 32/2022) – e temos aqui o líder Isnaldo que trabalhou por sua aprovação, prova inconteste de que o MDB, unido, está cumprindo seu papel. Assim o orçamento da União foi recomposto para haver o mínimo de condições de se tocar as prioridades iniciais”, disse.