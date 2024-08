Bolsonaro é atacado por abelhas e precisa interromper comício no Rio Grande do Norte; veja o vídeo

“Nós somos uma grande Nação. Nossas escolhas...”, dizia Bolsonaro, ao ser interrompido, enquanto outros aliados tentavam, com as mãos, afastar os insetos da cabeça do ex-presidente. “Tem um monte de abelhas aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, completou Bolsonaro, descendo do trio. Ele continuou o evento de campanha normalmente depois de descer do veículo.

A situação gerou piadas. O locutor do evento disse que o ex-presidente era “doce”. Além de Macaíba, Bolsonaro também esteve em Natal, Lajes e Parnamirim.