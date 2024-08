Jair Bolsonaro diz que problema de Alexandre de Moraes é ‘pessoal’ com ele

Bolsonaro também disse estar esperando outras reportagens sobre como o gabinete do ministro Alexandre de Moraes deu ordens de forma não oficial para a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que era presidido pelo magistrado.

As ordens do gabinete do ministro, relator do inquérito das fake news e das milícias digitais, miravam aliados do ex-presidente nessas duas investigações. Os relatórios, solicitados via WhatsApp e produzidos pela Corte Eleitoral, foram usados para embasar decisões do próprio ministro. Segundo Moraes, “seria esquizofrênico” ele se “auto-oficiar”, já que suas atribuições como presidente do TSE lhe davam direito previsto em lei de determinar a produção dos relatórios.