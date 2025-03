Bolsonaro encontra socialite e ex-advogado durante passeio de jet ski em Angra

BRASÍLIA – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve neste sábado, 1.º, num barco com a socialite e apresentadora Val Marchiori em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O ex-chefe do Executivo passeava de jet ski pela região.

“Uma imensa satisfação recebermos no barco o querido ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que, muito gentilmente, aceitou o convite para vir ao barco para um bate-papo rápido e algumas fotos”, escreveu a socialite no Instagram.

PUBLICIDADE Val Marchiori estava acompanhada do namorado, o advogado Amilton Augusto, que atuou na campanha de Bolsonaro em 2018. O ex-presidente chegou ao barco com o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara.

Publicidade

Bolsonaro deixou Brasília na última quinta-feira, 27, para passar o carnaval na Vila Histórica de Mambucaba, na região, onde tem uma casa. A previsão é que retorne para a capital federal na quarta-feira de cinzas, 5.

Na quinta-feira, 6, termina o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que os advogados do ex-presidente apresentem a defesa à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusou Bolsonaro de “liderar” uma tentativa de golpe de Estado após ser derrotado nas eleições presidenciais de 2022.

“A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático”, diz um trecho da denúncia do último dia 18.

A defesa de Bolsonaro diz que acusações são “precárias” e que não há provas contra o ex-presidente.