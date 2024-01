Bolsonaro vai passar 8 de janeiro em casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

RIO – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar o dia 8 de janeiro – data que marca um ano dos ataques golpistas aos prédios dos Três Poderes em Brasília – ao lado de correligionários e familiares no Estado do Rio de Janeiro. O ex-chefe do Executivo deve passar todo o mês de janeiro em Angra dos Reis, na região da Costa Verde, segundo assessores e aliados próximos.

Bolsonaro não deve, a princípio, se envolver em manifestações e atos em apoio aos presos, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que invadiram os prédios públicos no ano passado. De acordo com assessores do ex-presidente, o político deve se refugiar em sua casa de veraneio e, possivelmente, cumprir alguns compromissos na capital fluminense.

Assim como no ano passado, quando Bolsonaro estava nos Estados Unidos durante os atos golpistas, ele ficará longe de Brasília.

O ex-presidente passou os últimos dias do ano em São Miguel dos Milagres, requisitado balneário no litoral norte de Alagoas. Ele chegou à região no último dia 26 e ficou hospedado na pousada do seu ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto. O espaço Villas Taturé possui acomodações luxuosas cuja diária gira em torno de R$ 2.800 na alta temporada. No site do local, o visitante pode reservar um pacote de réveillon de quatro dias por, no mínimo, R$ 13.500.

Bolsonaro passa férias em São Miguel dos Milagres Foto: @gilsonmachadoneto via Instagram

Nessa viagem de descanso, Bolsonaro teve a companhia de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de sua nora Heloísa Bolsonaro e dos dois netos, filhos do casal. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não viajou com o ex-presidente. Ele está na capital fluminense e deverá seguir para o litoral no fim de semana.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o Congresso foi o local escolhido pelo governo Lula para realizar o evento que marcará um ano dos ataques aos prédios públicos. Embora a ideia tenha surgido no Planalto, o convite – que a Coluna teve acesso – será distribuído em nome dos presidentes Lula, Rodrigo Pacheco (Senado), Arthur Lira (Câmara) e Luís Roberto Barroso (STF), para demonstrar harmonia.

A manifestação conjunta foi batizada de “Ato Democracia Restaurada”, numa alusão a um vídeo que o presidente Lula divulgou em fevereiro classificando o episódio como terrorismo e com imagens dele olhando as cenas.

Julgamentos no STF

A Suprema Corte já julgou e condenou 30 pessoas por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Ainda faltam 200 denunciados para serem julgados.

Quase um ano após a tentativa de golpe de 8 de janeiro, o STF manteve a prisão de 66 indivíduos, das mais de duas mil pessoas detidas por causa do ato. Dentre os reclusos, oito já foram condenados pelo STF; 33 foram denunciados como executoras dos crimes praticados; e, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), 25 pessoas seguem presas até a conclusão de diligências em andamento, elas estão sendo investigadas por financiamento ou incitação dos crimes.