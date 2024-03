Bolsonaro faz carreatas com apoiadores no litoral do Rio e silencia sobre depoimentos de militares

RIO – No dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou públicos os depoimentos de militares e políticos à Polícia Federal (PF) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados organizaram uma série de manifestações e carreatas em cidades do Rio de Janeiro – base eleitoral do ex-chefe do Executivo.

PUBLICIDADE O planejamento de Bolsonaro é percorrer sete cidades em cerca de 10 horas, num trajeto de 150 quilômetros entre Maricá e Armação dos Búzios, no litoral fluminense. Até às 17h, o ex-presidente passou por Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Araruama, Saquarema e Maricá. O ex-chefe do Executivo fez rápidas aparições pelas cidades por onde passou, sem discursos ou manifestações sobre os depoimentos que vieram à tona nesta sexta-feira, 15. Bolsonaro e aliados registraram nas redes sociais vídeos de carreatas de apoiadores do ex-presidente nas cidades que a comitiva bolsonarista percorreu.

O périplo bolsonarista começou pelo município de Maricá, às 10h. Governada pelo petista Fabiano Horta (PT-RJ), a cidade fica a cerca de 50 quilômetros do Rio de Janeiro. De lá, Bolsonaro seguiu para Saquarema, às 12h, Araruama, às 14h, Iguaba, às 15h, São Pedro da Aldeia, às 16h, e Cabo Frio, por volta das 17h.

Em São Pedro da Aldeia, Bolsonaro foi recebido em uma escola cívico-militar, uma de suas bandeiras durante o mandato na Presidência da República. Em imagens divulgadas nas redes sociais, alunos da unidade de ensino receberam o ex-presidente aos gritos de “mito”.

Ao todo, Bolsonaro fez sete publicações no X (antigo Twitter) com imagens das carretas pelas cidades em que passou no Rio de Janeiro até as 17h, uma por hora ao longo do dia. Procurado pelo Estadão, o ex-presidente não se pronunciou.

Além de percorrer o litoral fluminense, o ex-presidente deve comparecer ao lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), à Prefeitura do Rio de Janeiro neste sábado, 16. O evento de lançamento está previsto para ocorrer na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste da cidade.