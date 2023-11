Jair Bolsonaro acerta 4 números da Mega-Sena em bolão com assessores; saiba valor do prêmio

RIO – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um grupo de assessores e amigos do ex-chefe do Executivo acertaram quatro números de um dos concursos da Mega-Sena e ganharam R$ 200 cada um. De acordo com o ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações Fábio Wajngarten, cerca de 20 pessoas participaram do concurso.

“Comunicado: Um grupo de amigos do Pr @jairbolsonaro se reuniu e resolveu fazer um pequeno bolão na Mega-Sena. Cada um dos amigos (mais de 20) investiu pouco mais de 100,00 reais. Foram vitoriosos na quadra, o que resultou no prêmio total de R$ 5.913,68, gerando pouco mais de 200 reais para cada. O sorteio/concurso 2651″, escreveu.

De acordo com Wajgarten, o grupo de “amigos próximos que trabalham com ele (Bolsonaro) no dia a dia” investiu “pouco mais de R$ 100″ no concurso 2.651, sorteado no dia 1º de novembro.

O concurso foi sorteado em São Paulo. Uma aposta de Goiânia (GO) acertou as seis dezenas e levou sozinha prêmio de R$ 104.876.676,04. Os números sorteados foram: 06 - 23 - 35 - 36 - 37 - 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 3.909 apostas acertaram a quadra, assim como o grupo de Bolsonaro.

Durante o período que esteve na Presidência, Bolsonaro foi flagrado fazendo uma “fezinha” em lotéricas do Distrito Federal, inclusive durante a pandemia de covid-19.

Em dezembro de 2020, descumprindo o decreto distrital que determinava a obrigatoriedade do uso de máscaras no DF, Bolsonaro andou pela capital federal sem proteção facial, acompanhado por seguranças. Ele esteve em uma lotérica no Cruzeiro, bairro de Brasília, localizado a 11 quilômetros no Palácio do Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo. Após fazer um jogo, esteve em uma padaria, onde tomou um café.

O presidente Jair Bolsonaro circulou por Brasília sem máscara Foto: Gabriela Biló/Estadão

Em outra ocasião, repetindo seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro sugeriu, em agosto de 2022, que fosse adotado um modelo de apuração de votos semelhante ao da Mega-Sena. “Temos que nos preocupar”, disse o presidente, citando o modelo de apuração dos jogos da loteria federal.

Parte de ‘campanha do PIX’ foi gasta em lotérica

Dos R$ 17,1 milhões que Bolsonaro arrecadou via Pix por doações de apoiadores, R$ 14.268,04 foram para a Casa Lotérica Jonatan e Felix LTDA. A empresa, localizada em Eldorado, no interior de São Paulo, está em nome de Angelo Guido Bolsonaro, irmão do ex-presidente.

Os dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por comunicar às autoridades indícios de lavagem de dinheiro, citou 17 pagamentos de Bolsonaro para a lotérica do irmão.

Pelo X (atingo Twitter), em agosto, Bolsonaro alegou que os pagamentos foram feitos para um sobrinho que trabalha na lotérica. “A maioria dos depósitos são múltiplos do valor da aposta de 7 números da Mega-Sena. Por duas vezes, fiz a quadra nos últimos meses, daí, na contabilidade, os valores não múltiplos.”