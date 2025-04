Jair Renan protocola moção de repúdio contra presidente Lula em Balneário Camboriú

O vereador também afirmou que Lula tem “demonstrado desrespeito” ao governador do Estado, Jorginho Mello (PL), e tido uma gestão ruim sobre a economia nacional. “O descontrole fiscal e a falta de direção na política econômica têm gerado sofrimento à população brasileira, com o aumento expressivo da inflação e a perda do poder de compra”, afirmou.

O filho do ex-presidente ainda disse que o governo federal tem manifestado apoio a regimes ditatoriais, como os governos da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua.